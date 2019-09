Por tormenta eléctrica se aplaza el duelo Unión Magdalena vs. Junior

Un aguacero con tormenta eléctrica que cayó sobre el estadio Sierra Nevada de Santa Marta obligó al aplazamiento del partido Unión Magdalena vs. Junior, este domingo por la fecha 13 de Liga II.

Totalmente anegada terminó la cancha y peor aun terminaron los camerinos de los equipos y los árbitros, que estaban llenos de agua al final del primer tiempo.



El árbitro Andrés Rojas informó que la decisión de reprogramar el partido es de Dimayor y se conocerá oportunamente, pero que con el estado que presenta la cancha no se puede jugar: "Nos informa la administración que el agua no se puede evacuar y así no se puede jugar, prima la seguridad de los futbolistas", dijo en declaraciones al canal Win Sports.



El aguacero, además, dejó sin luz los barrios cercanos al escenario deportivo, por lo que se hizo imposible jugar más tarde, ya que las luminarias están inservibles.

El estadio Sierra Nevada de Santa Marta a esta hora parece una isla, ¿quien responde por la construcción de ese escenario deportivo? el que al parecer se construyó 3mts bajo el nivel del mar. #LaLigaxWIN @PGN_COL @fcarrilloflorez @CGR_Colombia @pipecordoba pic.twitter.com/DwU20GThDf — Mulato (@bladodiaz) September 29, 2019

El aguacero comenzó antes incluso del inicio del juego y al final del primer tiempo estaba empatado 1-1 , con goles de penalti de Luis 'Chino' Sandoval y Ricardo 'Caballo' Márquez.



Se esperan noticia oficiales sobre el nuevo horario de este clásico costeño.

¡No se reanudará el duelo entre @UnionMagdalena vs. @JuniorClubSA , a la espera de conocer el día y la hora del juego! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/5wyFXOn1Ua — Win Sports (@WinSportsTV) September 29, 2019

La situación, según las imágenes compartidas desde el estadio Sierra Nevada, son contundentes:

​

👋🏻 ¡Cancelado el partido! La @Dimayor tomó la decisión de suspender el partido debido al ingreso de las playas de Santa Marta al Sierra Nevada. ¡Vergüenza! pic.twitter.com/442ocr8mKX — Planeta Atl Junior (@planetatjunior) September 29, 2019