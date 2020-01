Santiago y Ospina, los encargados del VAR durante la fecha I de Liga

Están listas las designaciones arbitrales para la fecha I de la Liga Bet Play 2020.

Dimayor entregó la lista de los elegidos, incluyendo los árbitros del VAR.



Aquí, la lista completa:



DEPORTES TOLIMA VS INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Central: John Hinestroza – Chocó

Asistente No. 1: Alejandro Gallego – Caldas

Asistente No. 2: Herminzul Calderón – Asocafa

Emergente: Lisandro Castillo – Academia

VAR: Bismarks Santiago – Atlántico

AVAR: Alexander Guzmán – Norte de Santander

Observador VAR: Sebastián Restrepo – FCF

Quality Manager: Simón Ferro – FCF



RIONEGRO VS JAGUARES FC

Central: Luis Sánchez – Valle

Asistente No. 1: Luis G. Navarro – Valle

Asistente No. 2: Robinson Barona – Valle

Emergente: Jorge Tabares – Antioquia



ONCE CALDAS VS INDEPENDIENTE SANTA FE

Central: Ricardo García – Santander

Asistente No. 1: Elkin Echavarría – Antioquia

Asistente No. 2: Víctor Wilches – Boyacá

Emergente: Jonathan Aguirre – Caldas



ENVIGADO FC VS BOYACÁ CHICÓ

Central: John Perdomo – Huila

Asistente No. 1: Javier Zemanate – Huila

Asistente No. 2: Geovanny Padilla – Bogotá

Emergente: Diego Escalante – Antioquia



ATLÉTICO BUCARAMANGA VS DEPORTIVO CALI

Central: Keiner Jiménez – Cesar

Asistente No. 1: Cristian De La Cruz – Nariño

Asistente No. 2: Julio Hoyos – Córdoba

Emergente: Ramiro Pabón – Santander



JUNIOR FC VS LA EQUIDAD

Central: Luis Trujillo – Valle

Asistente No. 1: Miguel Roldán – Antioquia

Asistente No. 2: Jonathan Paniagua – Antioquia

Emergente: Roberto Padilla – Atlántico



AMÉRICA DE CALI VS ALIANZA PETROLERA

Central: Óscar Gómez – Antioquia

Asistente No. 1: José D. Piedrahita – Antioquia

Asistente No. 2: John Aguilar – Risaralda

Emergente: Luis Delgado – Valle



PATRIOTAS BOYACÁ VS CÚCUTA DEPORTIVO

Central: Mauricio Pérez – Antioquia

Asistente No. 1: Javier Patiño – Meta

Asistente No. 2: Kevin Agamez – Bolívar

Emergente: Diego Flechas – Boyacá



ATLÉTICO NACIONAL VS DEPORTIVO PEREIRA

Central: Fernando Acuña – Boyacá

Asistente No. 1: Juan C. Vaca – Bogotá

Asistente No. 2: Camilo Portela – Cundinamarca

Emergente: John F. Gómez – Antioquia



MILLONARIOS FC VS DEPORTIVO PASTO

Central: Mario Herrera – Meta

Asistente No. 1: Wilmar Navarro – Santander

Asistente No. 2: David Fuentes – Cesar

Emergente: Nicolás Rodríguez – Bogotá

VAR: Alexander Ospina – Quindío

AVAR: Alexander León – Caldas

Observador VAR: Wilson Lamouroux – FCF

Quality Manager: Simón Ferro – FCF