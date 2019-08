Nuevo refuerzo de Millonarios promete hacer estragos en el área rival

Sobre el cierre del mercado, Millonarios sumó un importante refuerzo: el costarricense José Guillermo Ortiz.

Durante su presentación oficial, el jugador, de 28 años y 1,73m de estatura, el atacante comentó: "quiero aportar mi granito de arena y aprovechar la oportunidad que me está dando el profesor Pinto”.



Aunque no es un experto, sabe lo que le espera en la Liga local: "El fútbol colombiano es muy bueno, intenso, fuerte", dijo.

Ortiz llega en préstamo por un año desde el Club Sport Herediano, de Costa Rica, en el que marcó dos goles en las primeras cuatro fechas del torneo local.

¿Qué puede aportarle al ataque de Millonarios? Él mismo lo explica: "He jugado en varias posiciones, juego más de ‘9’, me gusta hacer diagonales y me caracteriza la velocidad”.



Aunque no hace promesas, sí da una garantía: "Estoy feliz de estar acá, vengo a un gran club, vengo a trabajar fuerte, humildemente, para aportarle a mis compañeros y que todo nos salga bien”.



El jugador completará su proceso de adaptación, que se espera sea corto pues viene con continuidad de Costa Rica, y solo entonces estará a disposición el técnico Pinto.