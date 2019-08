América presentó su nueva camiseta: rojo intenso y esperado regreso

El diablo volvió con todo y tridente a la indumentaria del América de Cali. La polémica decisión de los directivos de sacarlo durante seis meses - que generó un fuerte rechazo en una gran parte de la afición- y poner solo la letra A con el año 1927 (el de la fundación del club) duró apenas seis meses.



El lanzamiento oficial ante los medios se hizo apenas este mediodía en un centro comercial del sur de la capital vallecaucana. Tardó dos semanas por parte de la marca fabricante Umbro, por inconvenientes en la logística de llegada al país.



¡NUESTRO ESCUDO, NUESTRA PASIÓN! Presentamos el nuevo home kit 2019/20 del @americadecalisa ¡Ya disponible en nuestras tiendas!



CC Santa Fe (Local 2-128)

CC Centro Mayor (Local 1019)

Outlet de las Américas (Av Las Americas 6020)#AmericadeCali #NuestroEscudoNuestraPasion pic.twitter.com/B8Lj5VIF8R — Umbro Colombia (@UmbroColombia) August 8, 2019

Entre los jugadores escogidos para la presentación, tanto del equipo masculino como femenino, estuvieron: Juan Pablo Segovia, Michael Rangel, Héctor Quiñones, Marlon Torres, Yesus Cabrera, Neto Volpi, Carolina Pineda y Linda Caicedo.



En cuanto a la determinación de volver a tener el diablo en el escudo, el consenso fue que lo importante es jugar bien y conseguir resultados. "La indumentaria nos representa a todos, a nosotros y a los hinchas. Está muy cómoda la ropa, esperamos lucirla y traernos los tres puntos de Medellín", manifestó el defensor argentino Juan Pablo Segovia.

"La indumentaria está muy bonita y tiene muy buena tela, esperamos seguir con buenos resultados", afirmó, por su parte, Yesus Cabrera.



En cuanto al regreso del diablo, Segovia dice que" siempre tratamos de representarlos de la mejor manera, a pesar del escudo".



La nota jocosa la puso Yesus cuando le preguntaron si conocía la historia del diablo en el escudo de los rojos: "El diablo era un ángel que... Y hasta allí llegó.



"Siempre ha sido representativo del América en su escudo, a mí eso no me incomoda, estamos para jugar y no para fijarnos en esas cosas que no son tan obvias", dijo Michael Rangel.

Así es la nueva indumentaria de América. Foto: Marco Antonio Garcés/FUTBOLRED

En la parte deportiva también hubo interrogantes, especialmente sobre la apuesta de resguardarse en el medio y aprovechar cualquier descuido del rival, como ocurrió frente a Junior en Barranquilla, partido que finalmente se ganó 0-1.



"Eso de ser defensivo depende de cómo se vea, de a poco estamos encontrando la forma, hay partidos que se pueden jugar bien y otros que no, pero vamos bien", sostuvo Segovia.



"Todos los rivales y partidos no son iguales, de allí que los planteamientos sean distintos. No creo sentirme tan solo arriba", replicó Rangel.



Sobre el próximo compromiso, este sábado en el Atanasio Girardot, Segovia señaló: "A Medellín lo vimos anoche, conozco muy bien al profe Alexis, a quien le gusta que sus equipos toquen bien y cuenta con un goleador. El objetivo es el título, todavía tenemos muchas cosas por mejorar, pero vamos por buen camino".



"El profe me ha dejado jugar más suelto y espero que en Medellín podamos hacer nuestro juego. Tenemos que mejorar en el control del juego, mientras uno esté ganando hay algo de comodidad. A medida de que no defendamos tanto vamos a soltarnos más en la parte ofensiva", complementó Yesus.



Finalmente, Rangel adujo que "en la parte de adelante estoy entrando en juego con mis compañeros constantemente, estamos bien y vamos psso a paso".



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces