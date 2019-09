Estas son las rachas que se cortarán o se ampliarán en la fecha 11

Entre este viernes y el próximo martes se jugará la fecha 11 de la Liga II-2019, a la que varios equipos llegan con seguidillas positivas importantes, como la del Atlético Nacional, que es el único invicto del segundo semestre, o la de Alianza Petrolera, que buscará su cuarta victoria seguida; y otras negativas como la de Jaguares y Huila, que llevan nueve partidos sin ganar. Aquí están las principales rachas que algunos buscarán ampliar y otros tratarán de romper.

Victorias seguidas:

Alianza Petrolera (3 partidos), enfrentará al Cali el martes en Palmaseca

Santa Fe (2) visitará al Once Caldas, este sábado

Victorias seguidas como local:

Millonarios (4), recibirá al Pasto, el domingo



Invicto:

Nacional (10) recibirá este sábado al Cúcuta

Alianza Petrolera (9) visitará al Cali, el martes próximo

Rionegro Águilas (6) visita al Bucaramanga, el viernes

Cúcuta (5) visita al Nacional, este sábado

Tolima (5) visita al Unión Magdalena



Invicto como local

Jaguares (11), recibe al América, este domingo

Envigado (8), recibe al DIM, el domingo

Cali (5), recibe al Alianza Petrolera, el martes



Invicto como visitante

Alianza Petrolera (4) visita al Cali

Patriotas (4), visita a La Equidad, este sábado



Partidos sin ganar

Huila (9), recibirá al Junior, el domingo

Jaguares (9), recibirá al América, el domingo

Equidad (7), recibe a Patriotas, este sábado

Envigado (5), recibe al DIM el domingo

DIM (5), visita al Envigado



Sin victorias en casa

Huila (4), recibe al Junior

Jaguares (4), recibe al América

Equidad (3), recibe a Patriotas



Sin victorias como visitante

Patriotas (11), visita a La Equidad

Santa Fe (7), visita al Once Caldas

Pasto (6), visita a Millonarios



Partidos sin recibir gol

Tolima (3) visita al Unión Magdalena

Junior (2) visita al Huila

Pasto (2) visita a Millonarios



Anotando gol

América (11) visita a Jaguares

Rionegro Águilas (6) visita al Bucaramanga

Cúcuta (5) visita al Nacional



Anotando goles de local

Millonarios (18) recibe al Pasto

Nacional (4) recibe al Cúcuta

Unión Magdalena (4) recibe al Tolima



Anotando gol de visitante

América (7) visita al Jaguares

Tolima (4) visita al Unión



Sin anotar gol de visitante

Santa Fe (5) visita al Once Caldas

Junior (3) visita al Huila