Campaña de visitante: un paliativo en la eliminación del América

Nadie daba un peso por la presentación de América de Cali en Bogotá frente al favorito Millonarios. Después de la inesperada y vergonzosa derrota como local en el Pascual Guerrero, que los eliminó de cualquier posibilidad de clasificar a la final de la Liga I-2019, las apuestas favorecían totalmente a los capitalinos.

Los estadígrafos recordaban que desde octubre de 2007, cuando se impuso 1-2, el cuadro vallecaucano no celebraba contra su rival de turno. Tampoco estaba su goleador, el venezolano Fernando Aristeguieta, ni el arquero titular, Carlos Bejarano, por decisión técnica. En resumen, los astros estaban alineados para una alegría de la fanaticada albiazul.



Sin embargo, las cifras habían mostrado que los escarlatas jugaban mejor como visitantes, sin presión, más sueltos. Le había ganado 0-2 a Unión Magdalena y repitió con el 1-2 en Bogotá, remontando el resultado adverso apenas a los 7 minutos por un error de marcación en un tiro de esquina. Terminó con el 66% de producción por fuera de su territorio.



Esta vez la expulsión de un jugador no atentó contra el resultado de los rojos. En su mejor presentación en el cuadrangular A y 19 minutos con diez jugadores por la roja –de nuevo de forma irresponsable– al volante Juan Diego Nieva. La verdad es que su ausencia no se notó porque el colectivo funcionó muy bien, ante la desesperación de un plantel que se derrumbó con el paso de los minutos. Y la rivalidad entre ambas aficiones es tan grande que lo que la roja lo único que esperaba era un triunfo propio y la victoria de Pasto sobre Unión Magdalena, como efectivamente se dio.



Se ganó bien, siendo superior a un Millonarios que no parecía tener en el banco a un estratega experimentado como Jorge Luis Pinto. Aunque se acordó muy tarde de ganar, Jersson González le pasó por encima con su planteamiento, le manejó el balón y cuando necesitó cerrarle los espacios lo hizo con mucha seguridad.



América espera al argentino Alfredo de Jesús Berti como nuevo técnico, llegaría el el lateral izquierdo Edwin Velasco y el grupo, del que saldrán varios jugadores, se va a descanso con la desazón de haber podido terminar mejor en el cuadrangular A, pero su actuación en casa fue muy deficitaria, al perder 6 puntos de 9 posibles. Los directivos tienen la palabra en cuanto a contratar verdaderos refuerzos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces