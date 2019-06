Aldo Leao se despidió de Nacional por lo alto: 'Me voy siendo hincha' 

Bajo un extenso tapete verde y rodeado del personal administrativo de Atlético Nacional, Aldo Leao Ramírez recibió un reconocimiento a años de dedicación, trabajo, goles y títulos en los que fue parte en el equipo ‘verdolaga’. “La historia que escribió Aldo (Leao Ramírez) fue muy especial, vino joven, tuvo varios pasos en el equipo y siempre dio lo mejor. Desde Atlético Nacional queremos darle las gracias por su aporte en lo deportivo y en lo personal”, comentó el presidente Juan David Pérez.



“En este lugar viví muchos recuerdos hermosos, muchas veces vine, molesté con los compañeros, me subía al palo de mangos, molestaba con los utileros, iba sudado a donde el presidente, en fin, son muchas cosas que me llevo. Atlético Nacional es un club que me llevo en mi corazón, me abrió muchas puertas y me impulsó para crecer como profesional y como persona. No tengo palabras para agradecer este gesto, vine joven, maduré y seguí mejorando. Me voy siendo hincha de Nacional”, resaltó Aldo Leao Ramírez quien estuvo con su esposa e hija.

Sobre su futuro, Ramírez se lo toma con calma, quiere jugar seis meses más, Unión Magdalena, Rionegro Águilas y un par de equipos mexicanos pretenden sus servicios. “Debo pensar en mi familia, en su bienestar, quisiera jugar entre seis meses o un año más. Tengo ofertas, pero ahora quiero descansar unos días, mientras tomo la mejor decisión”, señaló.

Aldo Leao Ramírez y el presidente Juan David Pérez Foto: Juan Camilo Álvarez/FUTBOLRED

Aldo Leao Ramírez deja Nacional tras haber cumplido su tercer ciclo con el equipo, el primero arrancó en el segundo semestre de 2005 hasta diciembre de 2007, donde logró el bicampeonato de Liga, según el samario “fue mi mejor momento en el club”. Tras irse a México, regresó en el primer semestre de 2009 donde los resultados no fueron los esperados. Su tercer y último ciclo en el equipo fue en el 2017 donde ganó una liga más, la Recopa Suramericana y la racha de victorias terminó con la Copa Colombia de 2018, donde marcó un doblete en la final frente a Once Caldas. Fueron 229 partidos disputados y 26 goles que Aldo marcó, siendo un jugador que marcó una era en el conjunto antioqueño.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín