Así fue la primera etapa de Eduardo Méndez como presidente de Santa Fe

En octubre del 2003 el nombre Eduardo Méndez comenzó a sonar en la casa ‘cardenal’. El abogado adquirió las acciones del fallecido César Villegas y así comenzó a moverse en las funciones que a finales de diciembre de ese año asumiría en propiedad, en reemplazo de Hugo Prieto. Aquí recordamos qué obtuvo Santa Fe en la parte deportiva durante la presidencia de Méndez, que duró hasta enero del 2007.

Una clasificación a la final de la Liga y una participación en Copa Libertadores fueron los principales logros del Santa Fe bajo la presidencia de Eduardo Méndez entre el 2004 y el 2007. Fue un periodo en el que ilusionó a los hinchas por la inversión que se hacía en refuerzos, que a la postre no dieron los resultados esperados.

Dos eliminaciones en el 2004

Una de sus primeras gestiones fue la contratación del delantero argentino Alejadro Naiff, quien jugó con la selección de Palestina (por su ascendencia) y que militaba en el Osorno de Chile. Una vez asumió la presidencia del club, Méndez le dio continuidad en el cargo de técnico a Julio Comesaña, quien sin embargo no tuvo buenos resultados en la Liga I-2004 en la que quedó eliminado de los cuadrangulares, ubicado en la casilla 13 con 20 puntos.



Méndez enfrentó su primera crisis al frente del club rojo de Bogotá y comenzó a perder la credibilidad entre los hinchas y hasta el apoyo económico de un grupo de hinchas que aportaban al club (comerciantes, transportadores y políticos). Le criticaron la alta inversión del primer semestre que al final no dio resultados.



En el segundo semestre del 2004 la historia no cambió: Méndez había traído al técnico Jaime de la Pava y a jugadores como el portero boliviano José Carlo Fernández y al díscolo Jhonnier Montaño, quienes fueron separados del plantel antes de terminar el campeonato, no solo por su bajo rendimiento sino por actos de indisciplina. Santa Fe también quedó eliminado en la Liga II-2004 con 25 puntos, en la décima posición.

Eduardo Méndez contrató a Jaime de La Pava en el 2004. Foto: ARCHIVO CEET



Ese año, Méndez fue criticado por una comparación fuera de lugar: "Es diferente vender un Simca a un Mercedes. Por todo lado usted le encuentra el cliente al Simca, pero el Mercedes se termina vendiendo bien. No me afana el tema", dijo Méndez comparando a Santa Fe con el Chicó antes del incio del primer torneo del año.

El 2005 comenzó mejor



En el primer semestre el Santa Fe presidido por Méndez clasificó a la final de la Liga I-2005 en la que tuvo que enfrentar al Atlético Nacional. La directiva le dio la confianza a un hombre de la casa como Germán ‘Basílico’ González para dirigir al equipo que clasificó en el segundo lugar con 28 puntos, después ganó su grupo en los cuadrangulares con 12 puntos, superando al Envigado (11), Huila (6) y Once Caldas (3).



En la final no pudo ratificar la buena campaña y empató en la ida 0-0 y en Medellín cayó por dos goles a cero. Léider Preciado era el jugador más importante de la plantilla, que tuvo un buen complemento con Víctor Cortés.

Eduardo Méndez con los jugadores de Santa Fe en el 2005. Foto: ARCHIVO CEET



En el segundo semestre volvió a clasificar a los cuadrangulares, pero en esa ocasión no pudo clasificar a la final, pues quedó tercero de su grupo. Sin embargo, el equipo consiguió un cupo a la Copa Libertadores del 2006.

Mucha ilusión, pero hasta ahí



Eduardo Méndez contrató a Ricardo Gareca como técnico en el 2006. Foto: ARCHIVO CEET

Santa Fe arrancó con el técnico 'Basílico' González, pero fue despedido después de la cuarta jornada y en su reemplazo Eduardo Méndez contrató al argentino Ricardo Gareca y a jugadores como David Montoya, Gabriel Gómez y César Fawcett, entre otros.



En la Copa Libertadores tuvo una buena fase de grupos en la que pasó como primero con 10 puntos, superando a Estudiantes de la Plata, Sporting Cristal y Bolíver. Sin embargo, quedó eliminado en los octavos de final, al caer con Chivas de Guadalajara.



Para completar, en la Liga I-2006 hizo una mala campaña y no entró a los cuadrangulares, pues quedó en el puesto 14, con 20 puntos.



El segundo semestre no fue muy diferente: Gareca solo dirigió los primeros ocho partidos y fue despedido por los malos resultados. Lo reemplazó Pedro Sarmiento, quien no pudo clasificar al equipo que terminó en el puesto 12.

Eduardo Méndez dejó la presidencia del Santa Fe en enero del 2007. Foto: ARCHIVO CEET



Antes del terminar el 2006 Méndez ya había contratado a cinco jugadores para el 2007: Óscar Castro, portero uruguayo que venía de Rentistas; Flavio Córdoba, defensa central colombiano que jugaba en el River Plate de Uruguay; Luis Moreno, zaguero central panameño, quien jugó en Envigado y en la selección de su país; Emmanuel Acosta, defensor que regresa luego de su pasó por el Quindío y Anthony Tapia, volante de enganche del Deportivo Cali.



En enero del 2007, Méndez dejó la presidencia del club y en su lugar asumió Héctor Fabio Báez.