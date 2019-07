Nacional respira: así le fue a Pompilio Páez sin Osorio en el banco

Ante la sanción de tres fechas en la Copa Colombia y de dos meses en todas las competiciones que tendrá que pagar el director técnico del Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, su asistente y amigo Pompilio Páez será el encargado de dirigir al cuadro ‘verdolaga’ desde la raya hasta que el entrenador cumpla su castigo. Encontramos que a Páez no le ha ido mal cuando ha tenido que afrontar este tipo de retos.

Páez ha sido el hombre de confianza de Osorio desde hace más de 13 años, cuando el técnico pereirano comenzó su carrera como técnico en Millonarios. Sin embargo, la primera vez que tuvo que ocupar su lugar en el banco ante una ausencia larga de Osorio fue con el Once Caldas, en la Liga II-2011.



En aquella ocasión Osorio, que había salido campeón de la Liga I ese año, recibió una oferta para dirigir al Puebla de México y la aceptó. Dejó al equipo en plena competencia, aunque ya tenía asegurada su clasificación a los playoffs.

Pompilio Páez, durante su etapa como entrenador del Once Caldas. Foto: ARCHIVO PARTICULAR



En esa ocasión, Osorio no llevó a Páez como su asistente del Puebla, pues le dio la responsabilidad de dirigir al Once Caldas en las fases finales: y tuvo éxito porque Páez logró llevar al equipo a la final.



En los cuartos de final eliminó al América de Cali con un empate sin goles en la ida en el Pascual Guerrero y una victoria 2-0 en el Palogrande.



En la semifinal se impuso sobre Santa Fe con el que empató en la ida en Manizales 1-1, pero al que venció 1-2 en El Campín.



El impulso no le alcanzó, pues en la final Junior tomó revancha de la final del primer semestre, y lo venció en una emocionante definición por penaltis. El ‘tiburón’ ganó la ida 3-2 y el Once se impuso en la vuelta por 2-1. En la definición desde el punto penal ganó el cuadro barranquillero 4-2.



Esa fue una gran experiencia de Páez, quien sin embargo no tuvo suerte en el siguiente campeonato en el que fue destituido por los malos resultados del cuadro blanco.

La segunda vez fue con la selección de México

Osorio tuvo a Páez como asistente en la selección mexicana y en el 2017 recibió la misión, de parte del director de selecciones Santiago Baños, de dirigir a una plantilla en la Copa Oro, ya que Osorio estaría encargado de dirigir al primer equipo en la Copa Confederaciones.



De todos modos Osorio no hubiese podido dirigir en ese torneo por su expulsión en el partido contra Portugal, por la que la Fifa le castigó con seis partidos. De este modo Páez tuvo que poner la cara en cinco partidos de la Copa Oro y en un juego de la eliminatoria para Rusia 2018.

Pompilio Páez dirigió a México en la Copa Oro. Foto: ARCHIVO PARTICULAR



El balance también fue bueno para Páez, quien le ganó 3-1 a El Salvador en su debut. Luego empató 0-0 con Jamaica y se repuso al vencer 2-0 a Curaçao. En cuartos de final venció 1-0 a Honduras, pero en la semifinal cayó sorpresivamente con Jamaica.



El 1 de septiembre del 2017, Páez estuvo al frente del equipo en el partido que México le ganó 1-0 a Panamá, en la séptima fecha de la eliminatoria de la Concacaf y con la que dejó encarrilada su clasificación para Rusia 2018.