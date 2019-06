Así llegan los 'jueces' a la fecha final de los cuadrangulares de Liga

La última fecha de los cuadrangulares de la Liga l-2019 definirá quienes serán los finalistas del primer semestre del torneo, donde cuatro equipos eliminados, sin nada por lo que pelear, serán los “jueces” y otros cuatro lucharán por dos lugares en las finales, que se disputarán entre domingo y miércoles de la próxima semana.



Y aunque en el Cuadrangular A la definición se vio envuelta en polémicas por la hora de juego, en el Cuadrangular B no hay problemas por la hora, pero sí se vivirán dos partidos vibrantes considerando que los equipos envueltos en la definición deben jugar en condición de visitantes contra dos rivales complicados, Nacional y Cali.



A partir de esto, ¿cómo llegan los jueces del campeonato?

Cuadrangular A

Unión Magdalena



El ciclón llega en medio de las especulaciones por conocer quién será su nuevo técnico y aunque la campaña de Harold Rivera fue lo suficientemente buena para que el adiestrador conservara su lugar, la decisión de la dirigencia fue buscar a un técnico más experimentado con el objetivo de mantener al equipo en la primera división.



Desde lo futbolístico, el equipo samario consiguió un punto en casa frente a Millonarios que le dio vida a Deportivo Pasto, sin embargo, el rendimiento como visitantes, tanto en esta fase final del torneo como en la fase regular, no ha sido para nada favorable, contrario a los dirigidos por Alexis García, quienes han hecho de su casa una fortaleza tanto en los partidos disputados en la capital nariñense como en Ipiales.



América

​

El equipo escarlata aparece en el panorama de Millonarios en medio de una crisis institucional importante y con un técnico encargado, tal como lo hizo al inicio de los cuadrangulares. Sin embargo, en este caso, la dura derrota sufrida en la penúltima fecha contra los volcánicos, la ausencia de futbolistas de peso como Fernando Aristeguieta y el no tener intereses en la pelea por un lugar, podrían convertirlos en un rival sencillo para los embajadores.



Con base en ello, se podría decir que los de Pinto podrían llegar tranquilos, sin embargo, no hay que dar por ‘muerto’ a un equipo que se juega el orgullo y que, aunque no tenga nada que perder, puede aprovechar esta como un arma de doble filo y poner en aprietos a los dirigidos por Jorge Luis Pinto, reconociendo la importancia del clásico y reivindicándose, de cierta manera, con su afición. Vale la pena anotar que este será el primer partido de Millonarios, en estos cuadrangulares, con la ausencia de Wuilker Fariñez.



Cuadrangular B

Atlético Nacional

​

Los dirigidos por Alejandro Restrepo llegan con la única tarea de terminar de la mejor manera posible el semestre ante su público. Nacional vuelve tras la quinta caída consecutiva contra Tolima y la afición paisa sufrió con las eliminaciones de Copa Libertadores, Copa Suramericana y Liga, las cuales se dieron, principalmente, en el Atanasio Girardot, otrora, su fortaleza.



El verdolaga, que de momento no ha reconfirmado quién será su próximo técnico, no pudo mostrar superioridad durante el semestre y se enfrenta a un Atlético Junior que está levantando tras la salida de Luis Fernando Suárez y la llegada de un viejo conocido como Julio Comesaña, que apunta a la retención del título para finalizar el semestre con una alegría.



Deportivo Cali

​

Los dirigidos por Lucas Pusineri tuvieron un semestre lleno de irregularidad. Por momentos parecían tener para pelear tanto en Copa Suramericana como en el torneo local y en otros momentos dieron muestras de que no les alcanzaba. La derrota en casa frente a Atlético Nacional los puso en problemas y su eliminación definitiva llegó en el Metropolitano luego de la caída frente a Junior.



Son el único de los ya mencionados ‘jueces’ que, por el momento, tienen un proyecto estable y apuntan a la continuidad del técnico que los llevó hasta instancia del certamen, sin embargo, como sucede en el fútbol colombiano, cualquier cosa puede pasar, pues no hay confirmación oficial de la continuidad. Al igual que Nacional, quieren despedirse con un triunfo de su afición y reciben a un Tolima que sabe jugar en condición de visitante.