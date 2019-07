A huir del descenso: el calendario del Cúcuta Deportivo en la Liga II

Fecha 1



12 de julio

Rionegro vs. Cúcuta

7:45 p.m.



Fecha 2



21/22 de julio

Cúcuta vs. Santa Fe



Fecha 3



27/28 de julio

Envigado vs. Cúcuta



Fecha 4



3/4 de agosto

Cúcuta vs. Once Caldas



Fecha 5



10/11 de agosto

Bucaramanga vs. Cúcuta



Fecha 6



17/18 de agosto

Cúcuta vs. Jaguares



Fecha 7



21/22 de agosto

Atlético Huila vs. Cúcuta



Fecha 8



24/25 de agosto

Cúcuta vs. La Equidad



Fecha 9



1/2 de septiembre

Unión Magdalena vs. Cúcuta



Fecha 10



7/8 septiembre

Cúcuta vs. Bucaramanga



Fecha 11



14/15 de septiembre

Atlético Nacional vs. Cúcuta



Fecha 12



21/22 de septiembre

Cúcuta vs. Deportivo Cali



Fecha 13



28/29 de septiembre

Deportivo Pasto vs. Cúcuta



Fecha 14



2/3 de octubre

Cúcuta vs. Millonarios



Fecha 15



5/6 de octubre

Cúcuta vs. Alianza Petrolera



Fecha 16



9/10 de octubre

Independiente Medellín vs. Cúcuta



Fecha 17



13/14 de octubre

Cúcuta vs. Patriotas



Fecha 18



20/21 de octubre

Deportes Tolima vs. Cúcuta



Fecha 19



23/24 de octubre

Cúcuta vs. América de Cali



Fecha 20



3/4 de noviembre

Junior vs. Cúcuta.