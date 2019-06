Nacional sigue trabajando a tope, a órdenes de Juan Carlos Osorio

Sobre las 9:00 a.m. Atlético Nacional comenzó su sesión de entrenamientos en la cancha principal de su sede deportiva, en el Municipio de Guarne. Juan Carlos Osorio trabajó con 25 jugadores.



Entre las ausencias se destaca a Carlos Cuesta de quien podría irse al fútbol belga, otro de los que no estuvo en la práctica es Helibelton Palacios, quien será intervenido en su tabique por unos pólipos nasales. Gilberto García trabajó en el gimnasio y sigue en la búsqueda de un nuevo equipo, mientras que Andrés Sarmiento continúa a prueba en el Cúcuta Deportivo.



Tras la sesión de gimnasio, el equipo comenzó con trabajos de pase, precisión y fútbol en espacio reducido. Con el equipo trabajó el juvenil de la sub 20 Jean Peña, delantero que mostró buena movilidad. Por otro lado, Stewart Mena se encuentra a prueba en el equipo.



Los trabajos de campo tuvieron dos partes; la primera dividida en dos equipos donde las posiciones cambiaban constantemente y otra donde se dividieron en tres equipos, trabajando en espacio reducido y enfatizando la toma de decisiones en el terreno de juego.



El trabajo terminó en la cancha sobre las 10:20 a.m. Nacional tendrá doble jornada mañana miércoles y el viernes, mientras que el jueves tendrán una sesión de trabajos.



Patricio Cucchi se encuentra viajando a Colombia para unirse al grupo, mientras que Daniel Muñoz espera los resultados médicos para ser presentados, ambos jugadores serían anunciados en el transcurso de esta semana.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín