El lamento del 'Rifle' Andrade a pesar de haber marcado en Nacional

Atlético Nacional igualó 2-2 frente al Deportivo Cali en la quinta fecha de la Liga I-2020. Pese a que los ‘verdolagas’ lograron igualar en dos ocasiones el marcador, para Andrés Andrade, el sabor amargo está por no haber podido marcar diferencia en condición de local. Al final del partido, el jugador vallecaucano analizó el partido y cómo puede ser más fluido.

“Me voy contento por el gol, con una defensa tan replegada, debíamos sacar diferencia en un mano a mano, decidí girar para concretar y por fortuna se dio. Cali vino a replegarse, a jugar con transiciones de defensa a ataque y las opciones que concretaron fueron aisladas, cometimos errores y los pagamos caro”, remarcó.



Sobre su función defensiva junto a Jarlan Barrera, Andrade señaló que “cuando el cuerpo técnico toma la decisión de ponernos juntos (Jarlan Barrera), es para tener un juego más ofensiva. La idea es recuperar la pelota en cancha del rival, cuando se pierde dar una reacción a la pérdida y presionar para entregarle la pelota, para poder entregársela sucia a nuestro volante o los defensas. Cuando se vio muy solo (Brayan Rovira), no me pareció porque Jarlan estaba con un volante de marca y yo igual, de pronto cuando Jhon (Vásquez) se botaba es que nos hacía daño. La instrucción es recuperarlo más adelante para luego armar el ataque”.



Finalmente, el ex jugador de Atlas se refirió al tema arbitral y cómo se corta el ritmo de juego, por la manera de sancionar las faltas. “Nosotros no podemos hablar del tema (los árbitros) es algo que lo tienen que decidir los de arriba. En la cancha, le manifestamos nuestra inconformidad, hubo jugadas que a mi percepción eran para nosotros y se cobraban en contra. Hay que tomar medidas para que nos dejen competir, había faltas que eran choques normales que se cobraban, se corta el ritmo de juego, nos perjudican y hay menos tiempo efectivo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín