Braghieri, por su revancha en Nacional: 'Quiero quedar en la historia'

La mirada fija, el mismo número ‘4’ que le dieron en el 2018, cuando Diego Braghieri asumió su primer reto deportivo fuera de su Argentina natal. Un par de años después, el central por izquierda quiere afianzarse en Atlético Nacional, siendo uno de los jugadores referentes y que mantengan la solidez en la saga que le ha venido caracterizando al conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio.

“Estoy muy contento de volver a estar en el club y defender estos colores. Tanto mi familia como yo queríamos regresar a la ciudad, poder estar en esta institución. Quiero quedar en la historia de este equipo y sumar más títulos”, indicó Braghieri.



El ex Rosario Central, Arsenal de Sarandí, Lanús y Xolos de Tijuana tiene contrato con Atlético Nacional hasta diciembre de 2021. Con el equipo mexicano en el 2019 jugó 41 partidos y anotó dos goles. Desde tierras aztecas trascendió que querían contar con el y hacer uso de la opción de compra, pesó más la voluntad del jugador en buscar una revancha deportiva en el conjunto antioqueño.



Sobre el apoyo de los hinchas con su regreso, el central destacó que “agradezco a todos por el ‘aguante’ y el apoyo. He leído comentarios en las redes sociales y me alegra mucho que estén contentos con mi regreso. Quiero decirles a los hinchas que voy a dejarlo todo dentro de la cancha”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín