Gustavo Torres y su sentido agradecimiento a Juan Carlos Osorio

Una de las sorpresas de Atlético Nacional en este 2020 fue el regreso de Gustavo Torres, el delantero quien no mostró un gran nivel en el 2018, pasó con más pena que gloria por San Lorenzo de Argentina y Rionegro Águilas, siendo en este último club objetos de escándalo, debido a sus reiteradas faltas de indisciplina que divulgó el dueño del equipo ‘dorado’ José Fernando Salazar en sus redes sociales.



Desde noviembre de 2019, Torres se integró a los trabajos del equipo ‘verdolaga’ donde poco a poco se fue ganando la atención de Juan Carlos Osorio, quien tomó la determinación de dejarlo este año y darle una segunda oportunidad. Tras dos partidos, el delantero caucano lleva dos goles y tanto su forma física, como su actuación en la cancha, dan a las claras que mejoró y quiere destacarse de ahora en adelante.



“El ‘profe’ (Juan Carlos Osorio) desde el primer momento que me saludó me dio su voto de confianza, estaba pasando una situación muy complicada y tenía muchas dificultades. La palabra de él me motivó mucho, le doy las gracias y le debo esta oportunidad. Espero seguir trabajando, respaldando ese voto de confianza que me dio”, explicó Torres, luego del emotivo 3-4 de Nacional sobre La Equidad, en El Campín.



“Cada uno de los jugadores que integra la plantilla, sabe que está en un equipo grande y eso nos obliga a tener mucha jerarquía. Debemos estar preparados para enfrentar cualquier adversidad, gracias a Dios pudimos tener la valentía y el trabajo para sobreponernos a un 3-0 que es muy difícil remontarlo”, agregó el delantero, quien ingresó en los minutos finales del primer tiempo por Fabián González Lasso, quien salió por un golpe en la cabeza tras el gol que marcó.



“Básicamente, cuando ingresé debía hacer las mismas funciones de mi compañero (Fabián González) Lasso, como los desmarques de ruptura y aplicar mis cualidades como el balón aéreo. Tenemos compañeros con muy buen pie que nos ayudan a crear las opciones de gol y nosotros para concretarlos”, explicó Torres de lo que pretendía Osorio que hiciera en el partido.



Finalmente, el ex Quindío develó qué fue lo importante para que los ‘verdolagas’ sumaran su segunda victoria en el campeonato. “La clave fue que teníamos la intención de remontar, nunca agachamos la cabeza, confiamos en el trabajo y pudimos sacar adelante un partido que estaba muy complicado”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín