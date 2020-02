‘Como equipo grande debemos salir a buscar los partidos‘: Quintana

Con tres victorias en cuatro partidos, Atlético Nacional se mantiene en los primeros lugares de la Liga I-2020. Los ‘verdolagas’ se preparan intensamente para afrontar un nuevo compromiso, este sábado contra Deportivo Cali, un rival directo en la búsqueda por lograr la cima del campeonato. Con la perspectiva y la ilusión de custodiar el arco nacionalista, Aldair Quintana espera seguir mejorando y estar a la altura del equipo.

“La idea que ha puesto el profesor (Juan Carlos Osorio) ha sido muy importante, poco a poco la estamos cogiendo, no es consolidar un once, sino mantener una idea. Independientemente el que juegue, que Nacional salga victorioso”, remarcó.



Sobre el triunfo el pasado martes contra Boyacá Chicó, Quintana destacó que “sacamos una victoria muy importante en Tunja, una cancha complicada donde seguramente no todos los equipos van a sacar resultados importantes, nosotros debemos esperar reflejar esos tres puntos con otra victoria en casa”.



El arquero señaló el mal estado del campo en el estadio La Independencia, donde se vieron pozos de arena y un pasto alto, que impedía un buen trasegar del partido. “La cancha estaba muy alta, muy pesada y había partes donde no rodaba el balón. En Colombia se ha mejorado el tema de las canchas, pero todavía hay escenarios donde deben mejorar para tener un mejor espectáculo”.



Pensando en lo que viene, donde Nacional deberá afrontar cuatro partidos en menos de dos semanas, Aldair indicó que “como equipo grande, debemos salir a buscar los partidos. Como arqueros, debemos estar atentos a cualquier contragolpe, hay situaciones que se dan pocas veces, pero estamos para responder de la mejor manera”. Para mantenerse en un buen nivel de competencia, el tolimense precisó que “el trabajo diario es el que te mantiene, tenemos mucha realidad de juego y eso es algo favorable para estar al cien por ciento en cada partido que uno tenga la oportunidad de jugar”.



Sobre el próximo rival, “Deportivo Cali es un equipo que viene haciendo las cosas bien, tienen jugadores desequilibrantes, de buen pie, nosotros esperamos contrarrestarlos y sacar ventaja en el resultado. Además, como jugador, me motiva enfrentar a esta clase de rivales, si tengo la oportunidad de jugar, bienvenido sea, si no, estaré apoyándolos desde el banco”.



En cuanto a las prácticas con René Higuita, Fabio Calle y Milton Patiño, Quintana comentó que “en cada entrenamiento, el cuerpo técnico realza que todos estemos bien en la parte física, jugamos con partidos de mucha intensidad, siempre salimos a proponer y si no estar bien en lo atlético, te va a costar”.



“Los tres jugaron, tienen para aportarnos grandes cosas, René (Higuita) y Milton (Patiño) hicieron historia en este equipo, entonces de cada uno se aprende, tienen sus ideas y lo importante es reflejarlo en la cancha”, agregó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín