Osorio, victoria de Nacional y critica a Dimayor: 'Es injustificable'

Atlético Nacional venció 2-0 al Deportivo Pereira en el debut en la Liga I-2020. Los ‘verdolagas’ fueron dominadores en gran parte del partido y se llevaron los primeros tres puntos en el campeonato. Al final del partido, Juan Carlos Osorio habló sobre cómo se desarrolló y lo que viene para trabajar los siguientes encuentros.

“El juego es el mismo, pero de manera aleatoria te enseña cada día. Sabíamos que el partido iba a ser muy difícil, en el entretiempo decidimos poner a Gustavo (Torres) por fuera y a Estéfano (Arango) como interior, sumado a Jefferson (Duque) como delantero con desmarques de ruptura de alto nivel. A partir de ahí el equipo pasó de controlar a dominar el juego. Por ahí me equivoqué que necesitaba 50 sesiones, necesitamos 500. Continuaremos trabajando y mejorando la idea de juego, aún no sabemos cuántas sesiones de trabajo vamos a necesitar”, comentó Osorio.



Además, “este partido nos enseñó mucho, la gran mayoría de los equipos van a venir a defenderse. Cuando encontremos la manera de descifrar la manera de penetrar al rival y ganarle habrá elogios para los jugadores, y cuando no lo logremos, me haré responsable. El juego no cambia, seguimos proponiendo, fuimos valientes para atacar. Defendimos con un tres uno, con un volante central y otro de ida y vuelta. Al final se nos da un resultado más que merecido”.



Sobre el planteamiento con tres defensas y un solo volante, el DT ‘verdolaga’ explicó que “si vamos a jugar por dentro, debemos renunciar a algo. Decidimos jugar con un defensor menos, para poner un segundo ‘9’ que acompañe a Jefferson (Duque) como lo hizo Gustavo (Torres), tendremos variantes, pero es imposible acertar con todo”.



En el trámite del partido, “depende de cómo estemos jugando, si el esfuerzo colectivo es mayor a 60 segundos, lo mejor es una secuencia larga de pases. Si, por el contrario, el esfuerzo de 30 segundos, hay que entrar a atacar”, agregó.



Proyectando lo que viene en la Liga y Copa Libertadores, Osorio indicó que “este grupo lleva trabajando juntos en 15 sesiones de trabajo, por prudencia, debemos seguir mejorando. La idea es valiente, arriesgada, es una propuesta diferente. Ojalá podamos seguir consolidando un equipo que merezca ganar, que juegue de una manera diferente, en especial en condición de local”.



Además, habló sobre el Deportivo Pereira, rival de su tierra y un equipo que comienza el camino en la A, con un desafío muy grande. “No me atrevería a emitir un concepto, prefiero mantenerme al margen. Por el cariño que le tengo al Pereira, espero que se mantengan en la primera división. Ojalá el técnico (Néstor Craviotto) pueda encontrar las herramientas para sacarlos adelante, tiene un buen grupo, pero él sabe cómo manejar su grupo”.



Finalmente, se refirió a la reducción del banco de suplentes a cinco jugadores para este campeonato. “Creo que fue una decisión equivocada y va en contra del progreso de nuestro fútbol. Es algo injustificable, desde el punto estratégico es interesante en la manera de conformar el banco. Pero eso le está restando la oportunidad de poner dos y hasta tres jugadores jóvenes. Yo creo que amerita un análisis más profundo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín