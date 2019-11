Marca diferencia: Daniel Muñoz brilla en Nacional con juego y goles

Con seis goles, Daniel Muñoz vive su mejor momento deportivo en Atlético Nacional, el oriundo de Amalfi anotó su primer doblete como profesional en el triunfo ‘verdolaga’ 3-1 sobre Cúcuta Deportivo, por la primera fecha del cuadrangular A de la Liga II-2019.

“Fue muy importante anotar mi primer doblete, lo que habíamos trabajado durante la semana se vio reflejado en la cancha con la victoria. Gracias a Dios se nos dieron los goles y conseguimos tres puntos que nos ponen bien ubicados en el cuadrangular”, señaló el volante quien le dio una nueva victoria a Nacional sobre los ‘rojinegros’ en el Atanasio, algo que no ocurría desde el 19 de marzo de 2011.



Sobre su vocación ofensiva, Muñoz explicó que “siempre trato de llegar al segundo palo, porque sé que una que otra pelota va a caer ahí, esta vez cayeron dos balones que supe aprovechar. Lo más importante es que el equipo siga sumando”.



Daniel con Nacional ha jugado de central por derecha, lateral derecho, volante interior por derecha, carrilero y hasta extremo, una auténtica ‘navaja suiza’ a voluntad de Juan Carlos Osorio. “Ya me estoy acoplando a todas las posiciones, en todas me estoy sintiendo bien, doy siempre lo mejor de mi y donde me ponga el profesor (Juan Carlos) Osorio sé que debo rendir”, remarcó.

#FiguraVerdolaga | Daniel Muñoz fue elegido por los hinchas como el mejor del partido 👏🏼🇳🇬Aquí sus palabras 👀💚 pic.twitter.com/ZeDa5EKm9C — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 10, 2019



Pensando en lo que viene, Muñoz habló sobre los ‘pijaos’, escuadra que enfrentarán este miércoles en Ibagué y que vienen de superar al Junior 1-3 en Barranquilla. “Tolima es un gran rival, sumar tres puntos nos puede dar un paso importante para llegar a la final, además por el tema de la reclasificación. Esperamos hacer un gran trabajo en Ibagué y conseguir los tres puntos. Ellos son muy inteligentes y debemos tener precauciones”.



Finalmente, divulgó el secreto para este buen arranque en esta fase semifinal, donde le apuntan a bordar la estrella 17 en el escudo ‘verdolaga’. “Tuvimos una semana de trabajo para aprovechar las ideas y corregir los errores que habíamos cometido en el todos contra todos”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín