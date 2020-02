‘Los clásicos quedan en la historia del club y del hincha‘: Braghieri

Una marca muy singular lleva Diego Braghieri, el central de Atlético Nacional ha disputado cuatro clásicos en el fútbol argentino y colombiano, en los que le puso su sello de gol en las redes contrarias: con su querido Rosario Central le marcó a Newell’s; jugando para Arsenal le convirtió a Quilmes; con Lanús, le marcó a Banfield en el clásico del sur; y el pasado sábado anotó en Colombia con Nacional frente al Medellín. Motivos suficientes para ser un jugador experto en esta clase de partidos y en el que los verdolagas disfrutan en la antesala a un nuevo clásico de Liga, el 304.

“Es algo que desde chicos nos enseñan a jugar en Argentina, los clásicos son de vida o muerte, es algo que es más de tres puntos, es un partido que queda en la historia del club y del hincha. Por mi temperamento, lo puedo vivir y jugar de esa forma. Por fortuna he anotado en los cuatro clásicos, Arsenal - Quilmes, Lanús- Banfield, (Rosario) Central- Newell’s y ahora con Nacional frente al DIM”, expresó Braghieri en el programa ‘La Tertulia Verdolaga’, donde contó además cómo se sintió en su regreso a Nacional, la razón de su celebración, la metodología de trabajo y hasta la anécdota de aquella patada a Ronaldinho, en un juego entre Arsenal contra Atlético Mineiro por la Copa Libertadores.



Sobre la dedicatoria en el gol, “con mis manos, formé un número 15, por la partida de un amigo, que tuve en Lanús en el 2015, más que un compañero, era un hermano, Diego Barisone y por eso celebro de esa manera”.



En cuanto a su regreso a Nacional, Braghieri explicó que fue por “lo que representa Nacional a nivel mundial y mi familia pesó mucho en decidirme en volver, mi esposa y mi hija están enamoradas de la ciudad. Además, desde el primer día tanto a mí como a mi familia, le agradezco a la gente de Nacional. Yo quiero ser campeón, me tocó en la Copa, pero quiero ganar la Liga y la Copa Suramericana para entrar a la historia del club”.



Hablando de su experiencia en México, el central expresó que “mi paso por México me sirvió para liderar un grupo. Me ayudó a madurar, para ver las cosas del grupo dentro y fuera de la cancha, le he agarrado más gusto a ver el fútbol y a analizarlo de otra manera”.



Volviendo al tema de su pasión por los clásicos, derivada en el profundo amor que siente por Rosario Central, Braghieri detalló que “a lo largo de mis años, logro separar los sentimientos de hincha con los de profesional. Yo lo veo en Daniel Muñoz, una persona muy hincha del club, que se juega con el alma los partidos, es impresionante y sé que cuando se vaya de Nacional, va a vivir un momento muy duro, que va a tener que separar la pasión del corazón con el jugador del fútbol. Sé que, por el profesionalismo y la calidad de jugador, lo hará sin mayor problema y eso lo hace el pasar de los partidos. Por algo es nuestro capitán”.



En cuanto a lo que le pide Juan Carlos Osorio bien sea como líbero o como central por izquierda, Braghieri detalló que “estoy trabajando con el cuerpo técnico es la rotación de cadera, siento que me falta la explosión de los primeros metros. Me siento un jugador rápido, en el clásico llegué a correr 32,2 kilómetros por hora y considero que eso no lo considero lento”.



“Trabajamos mucho el ataque contra defensa, tenemos jugadores muy atléticos para ganar los mano a mano, los goles en contra me duelen. Contra Equidad fueron los peores 45 minutos de mi carrera, gracias a Dios no me pude bloquear y por fortuna pudimos revertir el resultado. He mejorado mucho en esas jugadas mano a mano, con la idea de juego del técnico (Juan Carlos Osorio) se puede dar por el volumen de ataque y de defensa. Los entrenamientos son muy futbolizados y son muy buenos para asimilar mejor la idea de juego”, agregó.



Pensando en lo que pueda presentar Medellín el próximo sábado, Braghieri comentó que “tenemos que ver con qué plantilla va a salir el rival y nosotros vamos a ir haciendo el mismo fútbol de la primera fecha. Vamos a seguir con la misma idea de juego y nos vamos a ir con ella, sin importar quiénes jueguen”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8