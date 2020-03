Braghieri quiere enfrentar a Tolima: ‘Tengo una espinita clavada’

Atlético Nacional se enfoca esta semana en el duelo contra Deportes Tolima de este sábado, por la novena fecha de la Liga I-2020 en el Atanasio. Uno de los jugadores que espera con ansiedad ese partido es Diego Braghieri, el argentino sufrió la derrota en aquella final de la Liga I-2018 y espera que en este partido pueda sacarse algo de esa espinita que le dejó clavada el cuadro vinotinto y oro.



“Es un rival muy duro, últimamente no sé si se ha hecho clásico, pero todos los queremos jugar. En especial, me gustaría poder jugarlo, tengo una espinita clavada de jugar contra ellos por el último partido (final Liga I-2018). Será lindo podernos enfrentar de nuevo”, remarcó Braghieri.



Sobre la táctica defensiva, el ex Lanús expresó que “hemos jugado con línea de tres, de cuatro o de cinco, hemos tenido cosas buenas y cosas malas, pero en todas las tácticas seguimos punteros, esperamos seguir de la misma forma en el partido que viene”.



En lo personal, Diego está “contento, llegué con más experiencia, por ahí es difícil verse uno mismo en lo que he mejorado, pero gracias al cuerpo técnico, me veo muy fuerte en el mano a mano, me siento con confianza, por eso puedo jugar con línea de tres, he visto que he mejorado. Por mejorar la pelota quieta, no nos pueden hacer más goles de esa manera, debemos comprometernos para evitar esas jugadas que nos ha venido haciendo mucho daño”.



Además, “en la línea de tres no he jugado mucho, lo hice el año pasado en México, pero no quedaba tan mano a mano como acá en Nacional. En eso es algo que he mejorado con la ayuda del técnico (Juan Carlos Osorio)”.



No solo en lo defensivo Braghieri quiere marcar diferencia en el juego aéreo, en lo ofensivo busca aportarle al equipo como lo logró en el clásico antioqueño frente al Medellín, donde abrió el camino del triunfo ‘verdolaga’. “Hay alegrías muy lindas como el gol en el clásico, ojalá podamos tener un gran resultado en el partido que viene y di puedo marcar sería hermoso”, indicó.



Volviendo a lo que pretende Juan Carlos Osorio con su equipo, Diego Luis precisó que “tenemos una idea de juego para quedar expuestos, hacemos mucho daño arriba, tenemos muchos jugadores de ataque. Muchas veces hemos quedado en inferioridad numérica, pero trabajamos para quedar de esa forma, retrasar los ataques y perfilarnos bien. Nosotros provocamos el error del rival, necesitamos que lleguen con mucha gente, para poder recuperar y hacer superioridad numérica en ataque”.



Finalmente, comparó la Liga argentina con la colombiana, donde exaltó la calidad del jugador nacional. “En mi experiencia en las dos ligas podría decir que en Argentina hay más juego brusco, los árbitros dejan jugar más, hay más juego fuerte. En Colombia hay más rapidez, tienen muchas cualidades y si aplican un poco más la agresividad, son jugadores muy completos. La mayoría de los atacantes colombianos son velocistas, la idea es encimarlos para que no te giren y saquen diferencia”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8