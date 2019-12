Habló de más: Atlético Nacional y un fuerte jalón de orejas a Osorio

Juan Carlos Osorio tiró la primera noticia sobre los refuerzos de Atlético Nacional para 2020. El técnico verdolaga adelantó el viernes que Fabián González Lasso, Jefferson Duque y Gustavo Torres llegarán a su equipo para la próxima temporada, según declaró al ‘Vbar Caracol’.

Sin embargo, en la dirigencia de Nacional no cayó bien que el entrenador adelantara unas negociaciones que al parecer no se han cerrado. Por eso hubo jalón de orejas para Osorio, quien reconoció su error y no debió pronunciarse sobre las contrataciones que están pensadas.



“La verdad es que me apresuré en afirmar esas contrataciones. Pensé que ya era un rumor a voces. Me equivoqué y está muy mal de parte mía haber hecho esas declaraciones sin tener la certeza de que habían sido contratados y por eso me disculpo”, le dijo el técnico Osorio al diario ‘El Colombiano’.



Molesto por las palabras de Osorio, también habló Juan David Pérez con el diario antioqueño. El presidente de Atlético Nacional dijo que respondía únicamente por “negocios firmados y exámenes médicos aprobados como debe ser y Nacional solo informa lo oficial, como presidente me corresponde informar solo lo que es oficial cuando haya acuerdos con los clubes y con los jugadores”.



“Si tenemos conversaciones avanzadas a mí no me corresponde narrarlas ni filtrarlas, porque muchas veces se cae el negocio, como pasó hace un par de años con Giovanni Moreno, y queda mal la institución. En la medida en que vayamos firmando acuerdos podremos ir informando, pero me parecería irresponsable de mi parte el informar cosas no oficiales”, aseguró Pérez, tirándole una indirecta a su entrenador.