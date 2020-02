Juan Carlos Osorio, picante y crítico tras el partido de Nacional-Cali

Atlético Nacional igualó 2-2 con Deportivo Cali en la quinta fecha de la Liga I-2020. Aunque el resultado no fue bueno para los ‘verdolagas’ quienes han cedido puntos en el Atanasio, Juan Carlos Osorio fue crítico con la manera en la que transcurrió el partido y espera que se tomen medidas para que aumente la competitividad en el campeonato y se incremente el tiempo efectivo de juego.

“Me avergüenzo y le pido a toda la gente que vino al estadio y que invirtió una boleta, mis más sinceras disculpas. Es inadmisible que juguemos 46 minutos, de un partido que debía ser mínimo de 70 minutos de juego. Repito, que juguemos 46 minutos 48 segundos es una vergüenza para el fútbol colombiano. Yo creo que así no podemos aspirar a la segunda o la primera liga en el fútbol suramericano, esto es inconcebible. Ahora, yo me hago responsable por mi equipo y yo los vi comprometidos con el espectáculo, comprometidos con el juego, de ir siempre al frente a buscar el partido. De lo demás, no me hago responsable”, señaló Osorio.



Además, “me parece que se deben tomar decisiones drásticas si queremos mejorar la competitividad en nuestro fútbol. Porque acabamos de quedar eliminados de las olimpiadas y en gran parte por la falta de competitividad. Estamos acostumbrados a tirarnos, a la falta, a alegar con el árbitro, a protestar y a la hora de competir internacionalmente, nos cuesta el juego aéreo, por competir en cada pelota y eso no se puede debatir. De mi parte, bienvenido sea cualquier herramienta que nos permita ser más competitivos. Debemos ser contundentes y drásticos, el jugador que finja debe ser sancionado drásticamente, nosotros tenemos jugadores maliciosos y para eso están los que imparte justicia, para que ambas partes no lo permitan. En unas partes del partido, el árbitro (Wander Mosquera) fue groseramente agredido y no se tomaron decisiones al respecto”.



En cuanto al nivel de su equipo, el DT risaraldense ponderó el trabajo de su equipo en nivelar el marcador en las dos veces que fue en desventaja. “Nos sentimos muy orgullosos de nuestros jugadores, porque lo único cierto en el juego, es lo incierto y en este partido, la parte aleatoria del mismo nos castigó. Un penal discutible, un autogol y que nosotros con nuestros jugadores hayamos encontrado la manera de hacer dos goles en 46 minutos, en fútbol abierto, el primer gol viniendo de un saque nuestro, partiendo desde inferioridad numérica, donde estábamos ocho contra nueve en el último tercio y en el segundo gol estábamos en igualdad numérica, ocho contra ocho, yo creo rescato y valoro que en el fútbol nuestro se dan los goles como los marcaron ellos. Pero marcar goles elaborados, con ocho o nueve efectivos en defensa, replegados, no se dan. Nos vamos muy contentos de la manera como competimos, estamos optimistas y creemos que vamos a seguir consolidando nuestra idea de juego y mejorando tanto en la parte ofensiva como defensiva”.



En cuanto a la manera que llegaron los goles, Juan Carlos remarcó que “fue importante poderle marcar dos goles a un equipo que había mantenido en tres partidos su arco en cero. En lo que a mí me ocupa, nos vamos contentos. Lo demás es preguntarle al rival y a su técnico. Hacer goles contra un equipo replegado en los últimos 35 metros, nos deja muy ilusionados para mejorar y aumente la probabilidad de ganar”.



Sobre el rival y el ritmo del partido que tomó en el medio campo, comentó que “en ningún momento el rival tuvo una secuencia de más de seis pases en el tercio medio. Tampoco Brayan



(Rovira) estuvo desprotegido, hay que tomar riesgos y ellos se pararon en defensa. Luego las jugadas ofensivas fueron aisladas y las otras que generaron pudimos resolver”.



Pensando en lo que viene, Osorio remarcó que esta vez no hizo cambios en la estructura de juego y solo fueron en posiciones puntuales. “Simplemente debemos mantener la idea de juego y en ambas sustituciones las hicimos para mantener la estructura de juego. Por eso dimos cambios nominales, entró un ‘nueve’ como Fabián (González Lasso) y salió un ‘nueve’ como Jefferson (Duque), entró un volante como Baldomero (Perlaza) y salió otro volante como Brayan (Rovira)”.



Finalmente, se concentró en que espera que aumente el tiempo efectivo de juego y comparó con otras ligas como la inglesa, donde hay una mayor intensidad. “Nuestra idea es de competir por el mayor tiempo posible. No nos podemos echar mentiras, el tiempo efectivo de juego no son 55 minutos, en este partido jugamos 46. Esto va en contra del fútbol colombiano, cada cual hará su reflexión y más allá de mi responsabilidad de ganar partidos para la gente de Nacional, tenemos que ser competitivos para nuestro país, nuestra cultura, con nuestro fútbol. Debemos ser honestos, leales, que disputemos los partidos. Ve uno la Premier League un partido con alta competitividad y acá no lo podemos replicar. Por mi parte, seguiremos trabajando para ser competitivos, es algo ineludible, debemos analizarlo profundamente y lo más importante debe ser responder nuestros propósitos y que cada quien se haga cargo de los suyos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín