Cabeza fría: el proceso al que Atlético Nacional le apostará en 2020

Confirmada la salida de Hernán Barcos, Alexis Henríquez y posiblemente la de Daniel Bocanegra y José Fernando Cuadrado, Atlético Nacional le apuesta a ser un equipo joven, atlético y que arrancará un proceso pensando en regresar a la vanguardia en el fútbol colombiano. Sumada a las políticas salariales, con topes de sueldo y atribuciones de impuestos a los jugadores, son algunos lineamientos que quiere implementar el club, buscando la sostenibilidad, algo que también debe ir de la mano con los éxitos deportivos.

A su llegada, el pasado 10 de junio, Juan Carlos Osorio comentó que “queremos desarrollar y consolidar un proyecto tan exitoso como el anterior. Nuestra obligación es analizar el estado actual de la nómina, tarea que ya hemos avanzado, y que Nacional vuelva a ser el club que compita a nivel nacional e internacional”. Aunque no habían pasado los 30 partidos y las poco más de 100 sesiones de entrenamiento, el DT ya había diagnosticado lo que necesitaba hacer Nacional para regresar al rumbo del éxito y que estos cinco meses de trabajo serían para determinar qué le servía y qué no.



Con el fin de un ciclo ganador, las instituciones deportivas deben buscar ese hilo conductor para renovar los procesos. En los últimos dos años, Nacional tuvo seis técnicos, lo que indica poca estabilidad y que había algo que debía cambiar y que, por ahora, Osorio en compañía de los directivos verdolagas lo buscan encontrar.



En esa rueda de prensa de junio, Osorio explicó que necesitaba "un defensor central zurdo, un extremo invertido por banda derecha, un volante central o dos, generador de juego y fútbol aéreo. Queremos fortalecer la posición de portero, otro nueve, un lateral izquierdo, un jugador de banda por la derecha y otro por la izquierda". El mismo Osorio contó después que sólo pidió a Baldomero Perlaza, un jugador que le podía brindar la polivalencia y el despliegue físico que buscaba con el grupo.



Pero solo tres jugadores lograron eso que quería el ‘míster’; Daniel Muñoz, Yerson Candelo y Christian Mafla, este último si se confirma la salida de Bocanegra, pasaría a ser el jugador que más tiempo lleva en el plantel profesional, el vallecaucano se encuentra desde enero de 2017. Otro punto en contra, la lesión de Juan David Cabal, una de las revelaciones de su equipo, que lo dejará afuera alrededor de cuatro meses.



Con lo cual, Nacional deberá buscar dos defensas de perfil zurdo, un volante central que genere juego y tenga fútbol aéreo. Si Cuadrado no sigue, mirar cómo se refuerza la posición de arquero, dos extremos y un delantero ‘9’ de área que le compita a Patricio Cucchi.



Regresando a las palabras de Osorio, en su último contacto con los medios de comunicación antioqueños, el DT risaraldense indicó que “hay unos parámetros para reestructurar a Nacional y una cosa tiene que ver la edad. Para tener un equipo competitivo y atlético, hay que tener en cuenta eso”. Por lo que también, los jugadores que podrían llegar no deben superar los 25 años y en su gran mayoría sean colombianos. Cabe destacar que para el 2020, cada equipo puede inscribir 20 jugadores profesionales y cinco jugadores Sub-20. Por ende, no se puede errar a la hora de contratar.



Finalmente, Osorio quiere que Nacional sea “un equipo más equilibrado, más pragmático, que genere seis opciones y que el rival no pase de una o dos opciones. La idea de jugar como pienso que debe darse en Colombia, la vamos a seguir buscando y esperamos que pueda darse el próximo año”. Sólo el tiempo lo dirá si esta nueva propuesta le dará resultado a un equipo que ha venido dando tumbos desde el 2016.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín