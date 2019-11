¿Qué debe hacer Nacional para mejorar su rendimiento en el 2020?

Atlético Nacional consumó su quinta eliminación en el 2019, donde rompió una racha de ocho años consecutivos, dando como mínimo una vuelta olímpica. Luego de la partida de Reinaldo Rueda en 2017, el equipo antioqueño ha tenido cambios que han afectado el rendimiento deportivo. En FUTBOLRED, identificamos qué posiciones deberá reforzar el conjunto verdolaga si quiere volver a ser protagonista en Colombia y en la Copa Suramericana 2020.

Resolver el problema del TAS: El fallo previsto para fines de noviembre, podría retrasarse hasta el 20 de diciembre. Aunque Nacional puede contratar debido a la medida cautelar que tiene, deberá moverse rápido antes que salga esta decisión, donde si es en contra, deberá pagar una cifra cercana a los cinco millones de dólares que pondría en jaque sus finanzas.



Un arquero que brinde seguridad: José Cuadrado llegó en enero como una solución para el arco. En poco más de 50 partidos, el cesarense no brindó esa confianza y tampoco hizo borrar la memoria de Franco Armani, un arquero que ganaba partidos y campeonatos con la seguridad de mantener su puerta en cero. En junio llegó Aldair Quintana como una apuesta a futuro, teniendo en cuenta sus convocatorias a Selección, cuando logró jugar, lo hizo de buena manera. Sin embargo, la falta de continuidad no dejó ver si era confiable o no.



Con Fernando Monetti todavía con contrato hasta junio de 2021 y el juvenil Sebastián Guerra pidiendo pista en el arco, Juan Carlos Osorio deberá tomar una decisión sobre quién será el ‘1’ verde que pueda consolidar en el 2020. Otro detalle es que pueda darse el regreso de Fabio Calle como entrenador de arqueros, la ‘Gallina’ fue clave en la formación de Armani.



Central por izquierda: El flojo nivel de Alexis Henríquez y su inminente salida del equipo, abrió la posibilidad para que Nacional busque un defensa central por izquierda. Se barajan nombres como el regreso de Diego Braghieri, quien terminó su préstamo de Xolos de México y aún tiene contrato con el equipo hasta junio de 2021. El mejor defensa del continente en el 2017, es de perfil zurdo y aunque el salario es muy alto, es una alternativa para ocupar esa posición sin salir a buscar en el mercado.



Otro nombre sería el de Nicolás Hernández, de gran temporada con Santa Fe, el jugador está cedido a préstamo con opción hasta junio de 2020. Si Nacional lo trae antes, deberá abonar un dinero a los cardenales.



Alexander Barboza es el central que apuntó Osorio a su llegada en junio. Pero el jugador de Independiente de Avellaneda es muy costoso para el mercado colombiano. Su pase está tasado en cinco millones de dólares, sin contar su salario. Por lo que el risaraldense deberá seguir buscando qué pueda encontrar en el mercado colombiano en esa posición.



Extremos: Osorio tuvo muchos cambios en esa posición, hace un par de ruedas de prensa, manifestó el deseo de contar con un jugador que tenga características de extremo, sea driblador y pueda tener la característica de romper defensas rivales.



Delantero goleador: Hernán Barcos y Patricio Cucchi no cumplieron las expectativas como goleador de Nacional. Desde Dayro Moreno, incluso, desde Miguel Ángel Borja, los verdolagas no han encontrado ese finalizador de las ocasiones que van generando en ataque. Los goles cuestan dinero, por lo que el club antioqueño deberá entrar al mercado y buscar ese ‘killer’.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín