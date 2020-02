El análisis que hizo Juan Carlos Osorio tras la goleada de Nacional

Luego del traspié sufrido en el Atanasio frente a Jaguares, Atlético Nacional derrotó con solvencia a Boyacá Chicó 0-3 en el estadio La Independencia de Tunja, por la cuarta fecha en la Liga I-2020. Al final del partido, el DT ‘verdolaga’ Juan Carlos Osorio destacó el nivel de sus dirigidos quienes volvieron a triunfar en tierras boyacenses tras casi seis años. “Preferimos concentrarnos en lo nuestro, para una cancha con 75 metros de ancho, jugar con una defensa impar, sumado a tener dos laterales volantes, nos dio la gran posibilidad de tener un muy buen inicio y salida de juego, además de tener entradas en el último tercio”, expresó el risaraldense.

Sobre el juego de su equipo, Osorio remarcó que “le doy crédito a todos los muchachos, tuvieron un gran desempeño, se ejecutó muy bien el plan que se tenía y Gustavo (Torres) tuvo la fortuna y definió muy bien en las que tuvo. Fabián también fue muy importante para el equipo, los dos se complementan muy bien, juegan muy bien el uno con el otro, el uno para el otro, el uno con el otro y yo creo que lo hicieron muy bien, al mejor estilo de los equipos que juegan con dos ‘nueves’, coordinaron, sincronizaron movimientos opuestos, de ascenso y descenso. Al final ganamos con autoridad en una cancha difícil con un rival difícil, creo que Nacional ganó bien, con autoridad y bueno, esperemos seguir mejorando y consolidando nuestra idea de juego”.



Además, “normalmente a una defensa de tres, la acompañan volantes laterales que atacan y defienden, nosotros definimos jugadores para atacar, tal como Sebastián (Gómez) por banda izquierda, como Yerson (Candelo) por banda derecha, al final se dio como nosotros lo habíamos planificado, uno de los dos interiorizando, el otro pegado a la raya y yo creo que con los dos ‘nueves’ y un volante atrás de ellos, era una tarea muy difícil para que cualquier equipo defendiera”.



En cuanto al último juego contra los cordobeses, el DT sostuvo que “cada partido es diferente, ellos tuvieron cómo controlar sus acciones, pero en ningún momento Nacional fue inferior a Jaguares. Continuamos con nuestra idea de consolidar un estilo de juego, un grupo, un equipo y no a un once, contrario a lo que se maneja en nuestro fútbol y dentro de esos parámetros y de esas directrices, yo creo que Nacional va por muy buen camino”.



Finalmente, hizo un análisis de su grupo y descartó los elogios personales. “Si tuviera que elegir, yo pensaría que al equipo hay que reconocerle su compromiso con el rendimiento atlético, deportivo y futbolístico. Los muchachos están entendiendo que más allá del que juegue o no juegue, Nacional siempre tiene que competir de igual a igual con cualquier rival en cualquier parte, y eso se demostró. Ahora en exaltar la tarea individual, yo entraría en ese limbo de ser un poco injusto con los muchachos y prefiero no serlo. El equipo defendió bien, atacó bien y controló el juego en 75-80 minutos de los 90, fue muy meritoria la tarea de los muchachos en este partido”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín