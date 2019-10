Mafla cumplió la sanción y quedó con 'hambre de fútbol' en Nacional

Luego de haber sido expulsado frente a Alianza Petrolera, Christian Mafla regresa a la acción de la Liga II-2019 con Atlético Nacional, el palmireño de 26 años espera seguir brindando grandes actuaciones e imprimiendo su sello al estilo de juego ‘verdolaga’. “Me siento muy feliz de ayudarle al equipo desde las posiciones que estoy desempeñando, por el momento que estoy pasando, la confianza del cuerpo técnico ha sido muy importante. Quiero seguir mejorando y aportándole al equipo”, señaló.



Sobre el partido anterior contra Junior y lo que viene frente a Patriotas, Mafla indicó que “contra Junior fue un partido difícil, ellos tenían un plan de juego claro y a nosotros nos costó poderlo descifrar. Por un partido no opaca el desempeño de Nacional, queremos seguir consolidándonos, debemos enfrentar con la mayor seriedad a Patriotas, necesitamos ganar y mandar tranquilo al profesor (Juan Carlos) Osorio a su curso en Inglaterra”.



Ya son 11 partidos jugados, todos arrancando como titular, para consolidar 895 minutos disputados. Ha tenido 13 entradas ganadas, siendo el 81,3% con éxito para recuperar el balón, mientras que ha realizado 15 intercepciones, 60% de los duelos ganados y 21 despejes, datos que muestran el gran nivel que viene presentando el ex Bucaramanga.



Sobre su función en el campo, Mafla comentó que “como central o como lateral izquierdo me he sentido muy bien, he ampliado mi visión de juego, siempre trabajo para estar en un nivel óptimo. En otros procesos no tuve tanta continuidad, como con Osorio, eso ha sido importante para crecer en mi nivel”.



Además, “las diferentes labores que desempeño en la cancha, es algo que se trabaja diario. Como central he ido conociendo esa posición, Alexis (Henríquez) me ha guiado mucho en esa función del campo, debo estar pendiente de las jugadas, a la espalda y las transiciones de defensa a ataque, estar pendiente de la línea, cuándo quebrar o no. Sumado a la confianza que me ha dado el profesor (Juan Carlos) Osorio, esa ha sido la clave para sentirme cómodo y tranquilo”.



Pensando en el remate de la Liga, Christian explicó que “como objetivo claro, no nos trasnocha estar en la punta, debemos consolidar una idea de juego, estar de primeros es algo que le gustaría más al hincha, pero para nosotros es más importante consolidar un funcionamiento y la capacidad para someter a los rivales”.



Finalmente, reconoció que no ha sido bueno el trabajo de la defensa, pese a que no han sido goleados en sus dos derrotas por Liga. “Hemos venido trabajado mucho en defensa, no hemos tenido goles en transiciones, nos han marcado de penal en los últimos dos partidos. Estamos construyendo la seguridad y buscamos volver a tener un mayor volumen ofensivo, debemos encontrar un equilibrio, muy fuerte atrás y generando varias opciones de ataque”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín