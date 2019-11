El gran fracaso del Rey de Copas: Nacional no jugará la Libertadores

Catástrofe verdolaga. Uno de los equipos que más dinero invierte en cada temporada, que cuenta con un plantel costoso y plagado de figuras, y que es dirigido por el mundialista Juan Carlos Osorio, quedó eliminado en el cuadrangular A de la Liga II-2019: no podrá llegar a la final y disputar título y, lo peor, quedó sin posibilidad de jugar la Copa Libertadores 2020.



El gran fracaso del Rey de Copas se concretó este domingo en el Atanasio Girardot, luego del empate 1-1 con Deportes Tolima, que lo deja sin chances de ganar el grupo A, pues con 5 puntos ya no puede alcanzar a Junior, que tiene 10 unidades. Solamente el pijao podría arrebatarle el cupo al tiburón.

No es un dato menor. El tema en Nacional es para preocuparse. El equipo verdolaga, que ha levantado la Copa en dos ocasiones, 1989 y 2016, venía jugando en la competición desde 2014 hasta este año de forma consecutiva. Es decir que el Nacional de Juan Carlos Osorio, y del brasileño Paulo Autuori, rompió una racha de seis años yendo a la Libertadores.

El verde sumó 35 puntos en la Liga I y quedó eliminado en el cuadrangular B, ocupando el último lugar con 4 puntos, en un grupo que, curiosamente, también compartió con Junior (finalista) y Tolima; también estuvo el Cali.



En el segundo semestre, con Osorio como estratega, hizo 40 puntos, pero no le alcanzó en reclasificación, y como no ganó la Copa Colombia, no estará en su amada y siempre querida Libertadores.