Atlético Nacional despide a una de sus promesas: se va un mundialista

Tal como lo había adelantado FUTBOLRED, Andrés Perea se irá de Atlético Nacional para la MLS. Mediante un comunicado, el equipo ‘verdolaga’ confirmó el traspaso del colombo estadounidense al Orlando City, donde se encontrará a Óscar Pareja, entrenador colombiano quien también llegará nuevo al equipo.

“El volante verdolaga Andrés Felipe Perea Castañeda será cedido al Orlando City Soccer Club a título de préstamo por un año con opción de compra. Perea, de tan solo 19 años, llegará al Orlando City en búsqueda de nuevas oportunidades y con las ganas de sumar experiencia en la Major League Soccer, principal liga de fútbol de los Estados Unidos”.



El nacido en Tampa, Florida, arrancó su carrera en Nacional a los 6 años, cuando ingresó a la Escuela de Fútbol, sus cualidades técnicas le permitieron llegar a las categorías inferiores, en un proceso que duró 11 años, cuando pudo debutar con el plantel profesional en el año 2017.



Además de jugar en el equipo verde de Antioquia, Perea ha sido parte de la Selección Colombia juvenil, participando en las Copas Mundiales Sub 17 y Sub 20 de la FIFA y en el Suramericano Sub 17. Sin mucho lugar en Nacional, el jugador decidió irse a tierras norteamericanas, en busca de un mejor futuro deportivo. Esta es la tercera salida confirmada por parte de Nacional, luego de la terminación de contrato de Hernán Barcos y Alexis Henríquez.



Así lo despidió el club:





#EquipoProfesional | Canterano, siempre diste lo mejor con la camiseta del Verde 🇳🇬 Andrés Perea, mucha suerte en el @OrlandoCitySC de la MLS 🇺🇸 ⚽ 💪🏽 #SomosLaPasión pic.twitter.com/edO7IcQDW9 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 9, 2019



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín