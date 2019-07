Nacional se entrenó enfocado en el partido frente al Atlético Huila

Sobre las 7:30 a.m. Atlético Nacional arrancó sus trabajos en la Sede deportiva de Guarne previo al partido de este martes 6 de agosto a las 7:45 p.m. frente al Atlético Huila por la cuarta fecha de la Liga II-2019.



Varios cambios presentó el equipo en su sesión de entrenamiento. Regresó a trabajos de campo Daniel Bocanegra y Alexis Henríquez, los jugadores presentaron molestias físicas la semana anterior tras el partido contra Santa Fe por Copa Colombia. Una parte del entrenamiento la realizaron con el grupo y luego se fueron a trabajar de manera diferenciada con el readaptador de campo Gerardo Madrigal.



Por su parte, Baldomero Perlaza, Alberto ‘Tino’ Costa y Andrés Reyes no trabajaron en cancha. Los jugadores presentan molestias físicas y se encontraban en el Centro de Alto Rendimiento. Yerson Candelo trabajó una parte del entrenamiento con el grupo y continuó sus labores en el Centro de Alto Rendimiento. Hernán Barcos no se encuentra en la sede, el argentino se encuentra en diligencias personales.



Ocho jugadores de la sub 20 trabajaron con el equipo, en los que se destacan: Johan Restrepo, extremo derecho y lateral, el centrodelantero Jean Pino, el extremo por derecha Yair Mena, el extremo derecho Brayan Lemus, el central Miguel Quintero, el volante de contención Miguel Perea, el lateral derecho Mateo Parra y el arquero de la categoría sub 16 Juan Camilo Rodríguez.



Realizaron trabajos diferenciados, Hayen Palacios y Gilberto ‘Alcatraz’ García. El equipo comenzó con trabajos de gimnasio en el Centro de Alto Rendimiento, reactivación, toques, espacio reducido, situaciones reales de juego tanto en fase defensiva como ofensiva, para que algunos jugadores realicen trabajos de recuperación en el CAR.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín