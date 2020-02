Errores arbitrales y bloopers incluidos: Nacional y Cali empataron 2-2

Atlético Nacional empató 2-2 con el Deportivo Cali, en la quinta fecha de la Liga I-2020. Con goles de Vladimir Hernández y Andrés Andrade para los locales y Agustín Palavecino y Geisson Perea en contra anotaron para la visita, que puso en aprietos en gran parte del partido al conjunto ‘verdolaga’ que cedió dos puntos en su casa.

POSICIÓN ILÍCITA: Error de Víctor Wilches al no sancionar fuera de juego en el gol de NACIONAL vs Dep Cali. #LigaBetPlay pic.twitter.com/Vh3hdJWjXh — El Var Central 🖥 (@ElVarCentral) February 16, 2020 NO ERA PENAL: No hace falta explicar mucho. El defensor de Nacional tiene los brazos atrás; si le llega a impactar la pelota, pero NO ES SANCIONABLE. Se equivoca Wander Mosquera. #LigaBetPlay pic.twitter.com/XF3WZbNgqW — El Var Central 🖥 (@ElVarCentral) February 16, 2020

Al primer minuto de juego, un remate de media distancia de Déiber Caicedo, le pegó en la mano a Geisson Perea dentro del área, que el árbitro Wander Mosquera no dudó en sancionar el penal. El argentino Agustín Palavecino con pierna derecha, abrió el marcador para el Deportivo Cali, a los cinco minutos del primer tiempo.



Rápidamente, Atlético Nacional respondió con elaboración de juego y jugadas a transición rápida, buscando a Jefferson Duque, quien era el único atacante fijo en el local. Al minuto 7, Jarlan Barrera filtró la pelota para Andrés Andrade quien dejó mano a mano a Duque, pero el antioqueño no pudo anotar.



Los ‘verdolagas’ insistían sobre el arco de David González, y al minuto 10, tras una jugada colectiva, Vladimir Hernández empató el marcador con una jugada personal, donde eludió al arquero antioqueño y definió con sutileza a arco libre.



Tras los goles, el partido se tornó intenso, con jugadas de ida y vuelta, donde ambos equipos se repartieron el control de la pelota, la pierna fuerte y el juego por bandas eran las constantes. Nacional tuvo momentos muy buenos, donde le faltó definir, mientras que Cali aguantaba los embates y salía con firmeza por su sector derecho, el izquierdo de Nacional, donde más sufrían los locales.



Al minuto 44, un desborde por el sector derecho de Déiber Caicedo derivó en el segundo gol del Cali, marcado por Geisson Perea en propia puerta, cuando intentaba rechazar ese pase filtrado del jugador ‘azucarero’.



En la etapa complementaria, Cali controlaba las acciones ofensivas, mientras que Nacional no lograba ser sólido ni en defensa, ni en ataque. Promediando los 15 minutos, los locales recuperaron la pelota, pero les faltaba profundidad y sorpresa en el ataque.



Al minuto 17 y tras un desborde por el sector derecho de Déinner Quiñones, Andrés Andrade llegó al área para empatar el partido con pierna derecha, lejos del alcance de David González.



Tras el gol, Cali se volcó al ataque, aunque con más ganas que precisión, el partido aumentaba la intensidad con llegadas de ida y vuelta.



Al final, Nacional y Cali protagonizaron un partido intenso, con jugadas en las dos áreas y donde hubo juego fuerte, dinámico, que cautivó a los 32.835 espectadores que asistieron este sábado por la noche al Atanasio.



En la próxima fecha, Nacional enfrentará en el clásico antioqueño a Independiente Medellín. Por su parte, Deportivo Cali recibirá en el estadio Palmaseca a Millonarios.



Síntesis



Atlético Nacional 2-2 Deportivo Cali



Atlético Nacional: José Cuadrado (6); Daniel Muñoz (6), Geisson Perea (4), Diego Braghieri (4), Christian Mafla (5); Brayan Rovira (5), Jarlan Barrera (5), Andrés Andrade (7); Déinner Quiñones (6), Vladimir Hernández (6), Jefferson Duque (5).



Cambios: Baldomero Perlaza (5) por Brayan Rovira (23 ST), Fabián González Lasso (5) por Jefferson Duque (23 ST), Alberto Costa (SC) por Jarlan Barrera (37 ST).



D.T.: Juan Carlos Osorio.



Deportivo Cali: David González (5); Juan Camilo Angulo (6), Eduar Caicedo (5), Hernán Menosse (5), Darwin Andrade (6), Andrés Colorado (5); Andrés Balanta (6), Déiber Caicedo (6), José Enamorado (6), Agustín Palavecino (6); Jhon Vásquez (6).



Cambios: Kevin Caicedo (5) por José Enamorado (1 ST), Carlos Lizarazo (5) por Déiber Caicedo (21 ST), Jesús Arrieta (SC) por Jhon Vásquez (44 ST).



D.T.: Alfredo Arias.



Goles: Vladimir Hernández (10 PT), Andrés Andrade (17 ST) para Atlético Nacional. Agustín Palavecino (5 PT), Geisson Perea (EC) (44 PT) para Deportivo Cali.



Amonestados: Christian Mafla (20 PT), Baldomero Perlaza (37 ST), Jarlan Barrera (42 ST) para Atlético Nacional. Jhon Vásquez (15 PT), Andrés Balanta (4 ST), Andrés Colorado (27 ST), Agustín Palavecino (45+3 ST) para Deportivo Cali.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Wander Mosquera (5).



Partido: intenso.



Figura: Andrés Andrade (7).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 32.835 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín