Junior es favorito y busca el bicampeonato: debe vencer a Nacional 

Atlético Nacional recibe este miércoles, desde las 6:00 p.m. a Junior de Barranquilla por la sexta fecha del cuadrangular B en la Liga I-2019. Partido a disputarse en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. La derrota frente a Tolima sentenció la tercera eliminación en el equipo ‘verdolaga’ en el semestre. Al frente se medirá con el aguerrido onceno barranquillero que buscará sumar un triunfo y esperar que el Tolima sufra un traspié, para disputar una nueva final y así aspirar a su primer bicampeonato

Más allá de hablar de equipos de distintas ciudades y sin una marcada rivalidad histórica, es claro que para un amplio margen de hinchas rojiblancos, llegar a la disputa de una estrella tras dejar al cuadro verde eliminado y minimizado en el fondo de la tabla, es un potencial hecho de amplio valor.



Y será Nacional el rival en el estadio Atanasio Girardot desde las 6:00 p. m., pero también Deportes Tolima, que a la misma hora jugará como visitante en Palmaseca frente al Deportivo Cali. El conjunto que orienta el samario Alberto Gamero, al igual que Junior, tiene 9 puntos y es segundo por diferencia de goles, en este ítem los de Barranquilla registran más 3, uno más que los pijaos.



“Sabemos que tenemos que entrar a ganar y ganar bien. Tenemos un gol de diferencia nada más y eso no es una gran ventaja. Tenemos que hacer un partido inteligente desde el comienzo, sabiendo que tenemos que ganar”, manifestó el guardameta y capitán juniorista Sebastián Viera, de nacionalidad uruguaya.



Viera, quien es parte vital en las dos estrellas más recientes de Junior (2011 y 2018) y dos conquistas de Copa Colombia (2015 y 2017), ha disputado en total cinco finales ligueras con el equipo 'tiburón', junto a la final de Copa Sudamericana el año pasado.



“En las finales es otro Junior. Estamos conscientes del equipo que tenemos y en estos momentos debemos sacar la experiencia, la casta y lo estamos demostrando. Hemos peleado la serie contra tres grandes equipos y vamos primeros”, agregó Viera.



Junior entrenó ayer a puerta cerrada, con atención posterior a los medios de comunicación. A las 6:00 p. m. el plantel barranquillero viajó hacia Medellín, donde no vence a Nacional desde el 6 de noviembre de 2005. Aquella vez el juego quedó 1-0 con gol de Luis Cassiani, quien anotó a pocos minutos del final.



Nacional de candidato a juez: recibe a Junior en el Atanasio



Recuperación y competencia, la constante en este último tramo del semestre en Atlético Nacional. Los ‘verdolagas’ sufren de desgaste y en este partido final del calendario, pondrá todo de su parte para terminar con una victoria que les sirva para posicionarse mejor en la tabla de reclasificación.



Alejandro Restrepo presentó varias novedades en su nómina de 18 jugadores convocados. Nicolás Hernández no logró recuperarse de su tendinopatía por lo que estará ausente, Pablo Ceppelini tampoco fue convocado, el jugador pagará una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Gilberto García regresa a la convocatoria en lugar de Christian Mafla y Jean Lucas Rivera estará por Hayen Palacios.



En cuanto al partido, el técnico Restrepo destacó que “es importante cerrar bien esta temporada, debemos ser competitivos, hacer un buen partido, salir a ganar y terminar decorosamente. Nacional es un club que exige competitividad, vamos a jugar con lo mejor que tenemos y esperamos estar a la altura”.



En general, ‘verdolagas’ y ‘tiburones’ se han enfrentado por Liga en 238 ocasiones, con 91 victorias antioqueñas, frente a 73 curramberas, 74 empates cierran la estadística. En cuanto a goles, Nacional ha marcado 281 frente a 259 del Junior. El último partido en el Atanasio fue el 22 de octubre de 2018, por la fecha 16 de la Liga II-2018, en aquella ocasión, los ‘verdes’ ganaron 1-0 con gol de Helibelton Palacios, tras pase de Yerson Candelo.



Alineaciones probables:



Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Deiver Machado; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Aldo Leao Ramírez; Jeison Lucumí, Vladimir Hernández, Hernán Barcos.

D.T.: Alejandro Restrepo (e).



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Willer Ditta, Gabriel Fuentes; Luis Narváez, Víctor Cantillo, James Sánchez, Sebastián Hernández, Fredy Hinestroza; Teófilo Gutiérrez.

DT: Julio Comesaña.



Hora: 6:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Carlos Betancur (Valle).



T.V.: Canal RCN.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín



Wilhelm Garavito

Redactor ADN

Barranquilla