Nacional, a acariciar la clasificación: recibe a un combativo Junior

Atlético Nacional recibe este domingo, desde las 4 de la tarde al Junior de Barranquilla, por la fecha 15 de la Liga II-2019. Los ‘verdolagas’ recuperaron elementos para enfrentar a un conjunto barranquillero que quiere amargarle el día del hincha a su rival, además de afianzarse entre los ocho mejores.

Luego del empate en Barranca contra Alianza Petrolera, el conjunto ‘verdolaga’ tendrá seis cambios en su lista de convocados para afrontar el encuentro en el Atanasio frente al ‘rojiblanco’. Alexis Henríquez, Daniel Muñoz, Jarlan Barrera, Neyder Moreno, Hernán Barcos y Alberto Costa ingresaron en lugar de Christian Mafla, Juan Pablo Ramírez, Yilmar Velásquez, Andrés Perea, Dylan Ortiz y Vladimir Hernández.



En el caso de Henríquez y Barcos fue por descanso, mientras que Jarlan y Muñoz pagaron la fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Neyder logró recuperarse, tras haberle retirado las muelas cordales y ‘Tino’ Costa tuvo el alta médica la semana anterior y desde el lunes trabajaba a la par del equipo, luego de superar un problema en un tendón del dedo gordo de su pie izquierdo.



Por su parte, Christian Mafla y Juan Pablo Ramírez fueron expulsados contra los ‘petroleros’, por lo que están suspendidos para este partido. Mientras que Vladimir Hernández presentó una lesión en el recto anterior de su pierna derecha que lo dejará por fuera de competencia alrededor de un mes y medio. Por su parte, Dylan Ortiz, Yilmar Velásquez y Andrés Perea no fueron convocados por decisión técnica.



Pensando en el rival, el técnico Juan Carlos Osorio precisó que “será un partido de alto nivel, Junior cuenta con jugadores muy competitivos, una mezcla de juventud y experiencia. Lastimosamente no va a estar Teófilo (Gutiérrez), pero tendrán jugadores como Luis Sandoval, tiene un ataque fuerte, con laterales que van al ataque. Para Nacional será una gran posibilidad de competir contra uno de los mejores equipos del fútbol colombiano, es el bicampeón, para nosotros será muy importante este juego”.



En cuanto al historial, Nacional y Junior han jugado 239 partidos por Liga, de los cuales, los ‘verdolagas’ ganaron 91, los ‘rojiblancos’ 74 y 74 empates cierra esta estadística. En goles marcados, Nacional convirtió 283 frente a 262 de los barranquilleros. El goleador verde en estos duelos es Víctor Aristizábal con 15 goles, mientras que en el Junior es Iván Valenciano con 12.



Junior sin ‘Teo’ visita a un duro Nacional



Tampoco estará el volante chileno Matías Fernández, quien frente a La Equidad el jueves pasó menos de 10 minutos en acción tras sufrir un esguince de tobillo. Y el tercer ausente es el defensor central Rafael Pérez, quien no se ha recuperado de un cuadro de gastroenteritis.



“Frente a Nacional vamos a tener un partido muy complicado, el cual debemos asumir de la mejor manera y con mucha concentración desde el primer momento. Será un partido aparte por el historial de ambos equipos, es un clásico a muerte y hay que salir a buscar un buen resultado”, expresó Luis Sandoval, joven delantero de Junior que ha marcado goles en los tres juegos recientes.



En condición de visitante Junior en la actual Liga acumula siete partidos, en los cuales solo ha conseguido una victoria, curiosamente en el mismo escenario que jugará esta vez, pero frente al Deportivo Independiente Medellín con marcador de 1-0, gracias a un remate de media distancia de Víctor Cantillo. El rendimiento de los ‘tiburones’ por fuera de casa es del 33 por ciento.



El duelo más reciente entre el verde de la montaña y el equipo barranquillero en Medellín, dejó un grato recuerdo para los visitantes, que ganaron 3-2 por los cuartos de final de la Liga I. Aquella noche Luis Narváez, Teófilo Gutiérrez y Sebastián Hernández anotaron para la gesta, que fue clave para llegar al noveno campeonato.



Alineaciones probables:



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Willer Ditta, Germán Mera, Gabriel Fuentes; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Daniel Moreno, Fredy Hinestroza; Luis Sandoval y Edder Farias.



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Helibelton Palacios, Andrés Reyes, Alexis Henríquez, Juan David Cabal; Brayan Rovira, Baldomero Perlaza, Daniel Muñoz; Jarlan Barrera, Yerson Candelo, Patricio Cucchi.



D.T.: Juan Carlos Osorio.



Hora: 4:00 p.m.



Árbitro: Jhon Ospina (Quindío).



Estadio: Atanasio Girardot.



T.V.: WIN Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín



Wilhelm Garavito Maldonado

Redactor ADN