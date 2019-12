Balance de Unión Magdalena: el ‘ciclón’ perdió su fuerza en la Liga

Unión Magdalena regresó a la Primera División tras 13 largos años en el fútbol de ascenso, sufrimiento que tuvo su final en la temporada de 2018. Pero poco duró la dicha, ya que el club no pudo mantener la categoría y sus refuerzos no lograron sacar adelante un campeonato que estuvo lleno de altibajos, sobre todo, con un segundo semestre nefasto en donde fueron escasos los triunfos. Un triste final para una institución con historia en el balompié nacional.

Los números que fueron en ‘picada’:



El 2019 empezó de manera aceptable para el ‘ciclón’, con una serie de resultados positivos que le permitieron clasificar a los cuadrangulares de la Liga - I. Con dichas cifras, parecía que Unión podría conservar su casilla en la Primera División, pero las cosas cambiaron de manera radical.



El equipo de Santa Marta terminó en la posición 15 de la reclasificación del año, con 46 puntos, producto de sus 23 derrotas, 12 empates y tan sólo 11 victorias. Cifras que le permitieron alcanzar un modesto rendimiento del 27%.



Su rendimiento tuvo un cambio notable entre una Liga y la otra. Para el primer semestre, logró sumar 31 unidades, gracias a sus 8 victorias, 7 empates y 6 derrotas. Pero en la segunda parte de la temporada, tan sólo14 puntos lo acompañaron tras alcanzar las 12 derrotas, 5 empates y únicamente 3 triunfos, en 20 juegos disputados.



Fue uno de los peores visitantes de la temporada. De sus 23 encuentros en esta condición tan sólo celebró en dos ocasiones, empató en cinco oportunidades y sumó 16 derrotas.



Como local la situación no cambió mucho, en sus 23 presentaciones en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, celebró en 9 oportunidades, mientras que 7 fueron sus empates y sus caídas.



Fue la valla más vencida del Torneo, recibió un total de 66 goles. Aspecto que propinó su pronto regreso a la Segunda División. Su delantera también quedó en deuda y no pudo equiparar esa gran deficiencia que traía consigo la zona defensiva, sus 40 goles poco ayudaron para lograr la salvación.



Tuvo un momento difícil a mediados del año cuando alcanzó las 10 fechas sin conocer la victoria, periodo que comprendió el inicio de los cuadrangulares finales del Torneo - I y que cerró en la cuarta jornada de la Liga - II.

Fortalezas





Tras una floja campaña, es difícil rescatar muchas fortalezas, pero hay aspectos para tener en cuenta de la gestión del club samario. Unión Magdalena asumió con seriedad su regreso a la máxima categoría, y desde el principio, no dudó en mover el mercado de pases. Más allá de los resultados, logró conformar un equipo con jugadores de trayectoria, reconocimiento y que prometían dar la pelea para no regresar a la Primera B.



Tuvo la oportunidad de mostrar y darle roce a algunas de sus jóvenes figuras de la cantera. Es el caso de Ricardo Márquez, Daiver Vega y Roberto Hinojosa, nombres que pueden generar importantes ingresos económicos al club.





Su aceptable condición de local fue uno de los aspectos que le permitió llegar a las finales en el Liga - I, pero dicho rendimiento en casa fue mermando y, para el segundo semestre, los resultados positivos brillaron por su ausencia.

Debilidades



Su defensa fue la más vulnerada del año. con 66 goles en contra, fue la línea más frágil de los samarios en el campeonato y un aspecto que lo perjudicó en su deseo de mantenerse en Primera.



Los jugadores de experiencia como Abel Aguilar, Luis Carlos Arias, Juan Sebastián Villota, entre otros; no marcaron la diferencia y carecieron de liderazgo para que Unión Magdalena alcanzara mejores resultados.



No logró encontrar el cuerpo técnico adecuado. Tras la sorpresiva salida de Harold Rivera, el equipo contrató a Pedro Sarmiento, pero el entrenador antioqueño no encontró el equipo adecuado ni el nivel futbolístico esperado. Con Carlos Silva, fue un poco más de lo mismo, ya que el ‘ciclón’ no mostró algún crecimiento en su sistema de juego y lució confundido en medio de la desesperación que le generó salvar la categoría.

La figura

Juan Carlos Pereira:



Fue uno de los jugadores más regulares y que mayores minutos de acción tuvo con la camiseta del Unión Magdalena. Una de las fichas fijas en las diferentes formaciones que mostró el equipo a lo largo de la temporada. Un volante con experiencia, buenas condiciones técnicas, recuperador de balón y que tuvo presencia en el área rival, demostrado con sus cinco goles en el campeonato.

La revelación

Ricardo Márquez:



Aunque ya traía una interesante hoja de vida, por lo mostrado en el fútbol de ascenso, el joven delantero samario demostró que tiene condiciones para llegar lejos y que es la ficha a vender en la institución. Aunque su segundo semestre no igualó lo hecho anteriormente, demostró madurez, entrega y capacidad de gol. Es muy posible que deje el ‘ciclón’ el próximo año.

La decepción

Abel Aguilar:



Sin dudas, era el hombre llamado a liderar este proyecto samario en 2019, sus pasos por el fútbol europeo y por la Selección Colombia, lo convirtieron en la contratación más llamativa para Unión Magdalena. Aunque su presencia en los encuentros fue continua, su nivel deportivo no cumplió con las expectativas y tampoco logró marcar la diferencia con el resto de sus compañeros.

El entrenador



Unión Magdalena vivió dos procesos diferentes a lo largo del año. El primero de ellos, bajo la dirección de Harold Rivera, el equipo demostró alguna identidad de juego y su nivel le permitió ser protagonista en la Liga - I.



Tras su salida, el equipo quedó en manos de Pedro Sarmiento, pero no logró mantener su rendimiento y su idea careció de claridad en el equipo. La defensa se convirtió en el punto débil de un equipo que lucía confundido con el pasar de las fechas. Luego, Carlos Silva, intentó enderezar el camino, pero no encontró muchas herramientas para lograrlo y optó por tratar de salvar la categoría en medio de la desesperación.