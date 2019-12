El saldo en rojo de 2019: Nacional y el adiós a su década más gloriosa

Atlético Nacional no logró ser ese equipo fuerte y confiable que había acostumbrado al fútbol colombiano en los últimos años. Desde 2010, los ‘verdolagas’ no se iban sin conquistar algún título y ese ciclo ganador del 2011 al 2018, con 14 títulos se cerró en medio de la irregularidad y con cinco eliminaciones, cerró un triste 2019.



Números ‘rojos’ para el ‘verde’ de Antioquia



Entre las cinco competiciones que tuvo a lo largo del 2019, Atlético Nacional disputó 60 partidos, de los cuales 52 fueron por Liga, donde ganó 20, empató 14 y perdió 18. Marcó 67 goles y recibió 53. Logrando el 47,4% de rendimiento. Números pobres para un equipo que había sido un equipo que peleaba títulos en los últimos años. En la Copa Colombia, logró llegar a los cuartos de final, eliminado por el Deportes Tolima, mientras que, en la Copa Libertadores, se quedó ad portas de la fase de grupos, cayendo por penales frente a Libertad de Paraguay y en la Copa Suramericana se quedó en la segunda fase, luego de ser humillado por Fluminense de Brasil, goleado en el Maracaná 4-1 y en el Atanasio ganó por la mínima.



Al no lograr un lugar destacado en la Liga, Nacional apenas pudo llegar a la Copa Sudamericana 2020, un certamen inferior en cuanto a ingresos económicos y prestigio. Fruto de un flojo rendimiento.

Fortalezas



Jóvenes consolidados:

Hombres como Juan David Cabal, Andrés Reyes, Brayan Rovira, Daniel Muñoz, Sebastián Gómez, fueron importantes para la construcción del proyecto que quiere Juan Carlos Osorio. Un trabajo que comenzó con Paulo Autuori desde el primer semestre.



Generación de juego:

Nacional se destacó por se un equipo que generaba fútbol desde el fondo. Aunque le faltaba eficacia, el equipo no sufría a la hora de enfrentar a sus rivales y por lo general, terminaba con la mayor posesión de pelota en los partidos.



Jugadores polifuncionales:

Daniel Muñoz, Daniel Bocanegra, Christian Mafla y Yerson Candelo, fueron hombres que se desempeñaron en varias posiciones en el campo, siendo destacados en funciones defensivas y ofensivas del equipo.

Debilidades



Definición:

Aunque generaba muchas llegadas de peligro al rival, no concretaban en un gran porcentaje y terminaba sufriendo empates y derrotas que a la postre, se consumían en eliminaciones. El gol no lo pudo conseguir y una muestra de ello que Hernán Barcos haya sido el goleador del año del equipo con apenas 15 goles y un volante como Daniel Muñoz, fuera el goleador del segundo semestre con seis goles. La eficacia fue la principal falencia de Nacional.



Irregularidad:

Fruto de la falta de eficacia, derivó en que Nacional no lograra conseguir más de dos victorias consecutivas. Siendo otro detalle que resaltó el pobre desempeño del equipo.



Arco sin seguridad:

Ni José Cuadrado, ni Aldair Quintana lograron espantar el fantasma de Franco Armani y las inseguridades en Nacional pulularon al punto de perder o empatar partidos insólitos. Cuadrado no mostró ser un arquero que salve partidos y a Quintana no le dieron mucha oportunidad, más allá de un puñado de juegos, donde mostró cosas interesantes, aunque debe aprender mucho. A Nacional le llegaban poco, pero le hacían grandes daños.

La revelación



Brayan Rovira, la revelación ‘verdolaga’



Al haber madurado en equipos como Envigado y Bucaramanga, Brayan Rovira llegó a Nacional para convertirse en un jugador clave para el desempeño del equipo. Siendo el dueño del mediocampo, el nacido en Bosconia, Cesar, tuvo grandes actuaciones con el equipo ‘verdolaga’. Ganándose la confianza de Paulo Autuori y Juan Carlos Osorio.

la figura



Daniel Muñoz, el hincha en la cancha



Su llegada desde Rionegro en julio de 2019, lo volcaba como una apuesta del cuerpo técnico. A medida que avanzaban los partidos, su polifuncionalidad, sacrificio, carácter y buen juego, hizo que Daniel Muñoz fuera un jugador destacado y como un refuerzo que le brindó a Nacional un salto de calidad. Además, marcó seis goles, lo que para un lateral que jugaba como volante y central, son números considerables. Su fanatismo por Nacional, hizo que terminara de ganarse el corazón de los aficionados.

La decepción



José Cuadrado, con más bajas que altas

El arquero llegó con mucha expectativa a Nacional, luego de ser figura en el Once Caldas. Sin embargo, al cabo de un año, fue un jugador discreto, que no llegó a mostrar la verdadera calidad que necesitaba el equipo ‘verdolaga’ bajo los tres palos. Tuvo buenos partidos, pero su rendimiento fue irregular, le marcaron 54 goles en 53 juegos disputados, números que llaman la atención para un arquero de equipo grande.

El entrenador



Con picos altos y bajos, así les fue a los técnicos de Nacional



Dos cuerpos técnicos y un interinato, fueron los que tomaron las riendas de Nacional en el 2019. Paulo Autuori comenzó con confianza, en un equipo con muchos jugadores jóvenes y su experiencia para hacerlos crecer. Si bien, el rendimiento no era malo, la eliminación en la Copa Libertadores y luego en la Copa Suramericana, hizo que el brasileño se despidiera en mayo del comando técnico del equipo, luego de caer goleado 4-1 con Fluminense.



Mientras terminaba la Liga I-2019, Alejandro Restrepo asumió el cargo de manera interina, logró entrar a los cuadrangulares, pero no tuvo un buen rendimiento en esa fase definitiva. En junio llegó Juan Carlos Osorio al comando técnico del equipo y los ánimos se renovaban, teniendo en cuenta su grata experiencia en el primer ciclo con Nacional. Aunque arrancó con un estilo de juego definido, los constantes cambios, hicieron que bajara la calidad en el juego.



Sumado a la suspensión que lo tuvo cerca de dos meses afuera del banquillo y su viaje a Inglaterra, apenas alcanzó para llegar a los cuadrangulares de la Liga II-2019 y con la eliminación en la Copa, se centraban los esfuerzos en conseguir la estrella de navidad para ir a la Libertadores. Al final, el balance no fue el mejor y terminó estando eliminado en la quinta fecha a manos del Deportes Tolima en el Atanasio. Lo que obligará al ‘míster’ en ser protagonista en el 2020, con un proceso que según él, comenzó desde el partido contra Cúcuta, en la última fecha de los cuadrangulares semifinales.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín