Saldo en rojo para los de Pinto: balance de Millonarios en amistosos

Millonarios terminó su gira de amistosos de preparación previo al inicio de la Liga II-2019 y la Copa Colombia. El conjunto dirigido por Jorge Luis Pinto no dejó claridad en su fútbol y su saldo fueron dos partidos perdidos y uno ganado. Lo rescatable fue la continuidad de la base del cuadro embajador.

Dudas en la zona defensiva

Jorge Luis Pinto se ha caracterizado por trabajar el orden táctico en defensa de sus equipos, sin embargo, en estos tres partidos de preparación se notó falta de compenetración en la zaga albiazul.



A Millonarios le costó mucho recibir los ataques de sus rivales cuando el juego se ampliaba por las bandas. Algunos de los problemas llegaron en las desatenciones en posicionamiento y respaldos defensivos necesarios en el juego. De igual forma, la sincronización en los movimientos de la defensa deben engranarse de mejor forma.



Por otro lado, cuando un equipo le quitó la posesión de la pelota a Millonarios, la fase de recuperación sufrió con lapsos largos de tiempo sin tener el balón, lo que genera desgaste y espacios libres para que el rival aproveche.

Volantes de buen pie, pero falta dinámica

Sin duda alguna, uno de los mejores sectores de Millonarios es el mediocampo, debido a que sus jugadores se caracterizan por tener una gran calidad técnica individual. Sin embargo, en ocasiones esta zona pasó desapercibida y no fue productiva como se espera.



En situaciones de ataque, la ausencia de velocidad y dinámica fue una constante. Por otro lado, las sociedades empezaron a aparecer y esto da tranquilidad para que luego de sumar minutos se empiece a mantener esta tendencia.

Influencia de los jugadores de ataque

En ataque no quedó una sensación de tranquilidad, debido a que la poca generación de opciones no le dio los insumos a los delanteros de Millonarios para marcar la diferencia. El cuadro albiazul no tuvo en el juego por las bandas una variante clara al fútbol que busca Jorge Luis Pinto.



El acompañamiento ofensivo puede ser mejor, ya que en algunas situaciones de los partidos Millonarios no llegó con gran presencia en el área rival. La movilidad es la clave para que existan líneas de pase para aprovechar el buen pie de los volantes del equipo.



Millonarios tiene que seguir mejorando para encontrar el once ideal y seguir engranando las piezas que Jorge Luis Pinto tiene en el plantel. A pocos días del inicio, el embajador no dejó una sensación positiva luego de los partidos amistosos.