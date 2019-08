El problema de ataque en Nacional: con goles pero sin goleadores

Entre los muchos cambios efectuados por Juan Carlos Osorio en Nacional, está la forma de jugar, un estilo completamente distinto al que había tenido el equipo ‘verdolaga’ en el último semestre y que, sin lugar a dudas, perjudica de gran manera a sus delanteros de área, quienes no han conseguido anotar en las 6 fechas transcurridas de Liga.



El presente de Hernán Barcos y Patricio Cucchi, los dos principales referentes de área en el equipo verdolaga, es complicado, pues más allá de sus importantes apariciones en algunos partidos para poner en aprietos a la zaga de los rivales, la pelota no les llega como debería, obligándolos a salir de esa zona de confort que es el área, situación en la que más allá de bajar la pelota y pivotear no pueden mostrar su real fortaleza.



Entre Barcos, quien ha disputado 5 partidos (4 como titular) y Cucchi, quien ha jugado 2, ambos de ellos como titular, suman apenas 5 remates al arco y 10 ocasiones creadas, un número bastante bajo teniendo en cuenta la cantidad de fechas transcurridas y que porcentualmente se traduce en un total de 0.83 remates por partido, en los pies de los delanteros.



Por el contrario, futbolistas como Vladimir Hernández y Pablo Ceppelini, los dos más goleadores de Nacional, suman 8 remates a portería, 20 ocasiones creadas y un total de 4 goles que cada uno se reparte en igualdad, evidenciando una forma de juego, en principio diferente y que resulta complicada para futbolistas como los argentinos, quienes se desempeñan mejor dentro del área rival y esperan pelotas claras por parte de sus compañeros, bien sea para cabecear o también para tocar en el área, algo que no ha sucedido.



Las diferencias saltan a la vista con estos números y mucho más cuando se ve un partido del equipo antioqueño en el que los toques hacia los costados, apertura por las bandas y velocidad en la parte ofensiva, no concluye en un pase al delantero, por el contrario los involucra en la jugada pero desde fuera de ella, viéndose involucrados en el armado pero no en la definición, su fuerza y el objetivo para el cual se los trajo.



Y si a esto se le suma la rotación, las apuestas por la llegada de los volantes al área y la tenencia de la pelota con los toques al pie como principal alternativa, el número de posibilidades para estos dos jugadores disminuirá notablemente por sus condiciones y más allá de su potencial.



Hernán Barcos demostró el semestre pasado, con un equipo que no jugaba bien, una buena parte de lo que es capaz de hacer y se lo ve aportando dentro de la cancha más allá de la ausencia de gol, por su parte, Cucchi se sigue mostrando con ganas, buscando cada rebote y atento a cada llegada, sin embargo, si la pelota no les llega y si no reciben estas habilitaciones es difícil que puedan entrar más en el juego y hasta quedarse pensando a futuro, una situación complicada en la que ambos tendrán que encontrar alternativas para jugar y poder ser útiles en un equipo que necesita sus goles.



Estas son las cifras de Cucchi y Barcos tomadas de los datos de Opta.



Hernán Barcos:

- 5 partidos jugados.

- 336 minutos.

- 0 goles.

- 7 ocasiones creadas.

- 5 fueras del lugar.

- 4 remates al arco.



Patricio Cucchi:

- 2 partidos jugados.

- 137 minutos.

- 0 goles.

- 3 ocasiones creadas.

- 2 fueras del lugar.

- 1 remate al arco.