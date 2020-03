Limpieza de una barra brava: sanción a hinchas por mal comportamiento

La violencia en el fútbol es uno de los males que no se ha podido radicar. El fútbol colombiano lo vive a menudo y aunque se ha tratado de controlar el problema, no se han dado resultados valederos para solucionar ese tema, de carácter social.



Incluso, la Dimayor no ha atinado en sus medidas, como el enrolamiento y el carné de identificación que le pidieron a los hinchas y hasta el momento esa platica está perdida; y es que hasta el presidente Jorge Enrique Vélez le ha ‘escurrido el bulto’ al tema, incluso cuando se han presentado asesinatos recientes solo por vestir un color de camiseta.



Sin embargo, los mismos implicados, que son los hinchas, han dado un primer paso para luchar contra la violencia. Por lo menos así lo hizo una de las barrabravas más reconocidas en el fútbol colombiano.



La afición popular del Once Caldas, llamada ‘Holocausto Norte’, tomo medidas drásticas sobre tres de sus miembros y los castigó. Así lo informaron en un comunicado en el que individualizaron a Gabriel Andrés Marín, Daniel Castro y Juan Sebastián Ramírez, quienes presentaron mal comportamiento en las tribunas del estadio Hernán Ramírez Villegas, casa del Pereira, en el clásico del eje cafetero.



El castigo para los tres hinchas es el no ingreso a la tribuna norte del estadio Palogrande, de Manizales en los partidos que el Once Caldas juegue de local en marzo.