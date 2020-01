‘Llegar a Medellín fue un gran paso en mi carrera’: Bayron Garcés

Independiente Medellín y Atlético Huila han tenido un estrecho vínculo en los últimos años, hombres como Didier Moreno, Elvis Perlaza, Juan Fernando Caicedo, Andrés Ricaurte, entre otros, vistieron ambas camisetas, donde se destacaron y fueron figuras. El turno le llegó a Bayron Garcés, un extremo que está dando qué hablar en la pretemporada ‘roja’.



“Llegar a Medellín fue un gran paso en mi carrera, estoy trabajando muy contento y ahora enfocado a los retos que se presentan con Medellín, espero lograrlos de la mejor manera”, remarcó Garcés quien fue uno de los jugadores destacados con el conjunto ‘opita’.



Sobre esa campaña el año pasado, en donde Garcés brilló, pero no le alcanzó para salvar del descenso a su equipo, el extremo comentó que fue “una lástima que no pudimos conseguir la permanencia, trabajamos duro, pero a veces, el fútbol no se dan las cosas como uno quiere, pero en lo personal tuve muchos minutos y por eso es que Medellín se fijó en mí”.



En cuanto a sus características, Bayron explicó que “soy más extremo, juego por izquierda, tengo mucho regate y me gusta rematar al arco. El ‘profe’ (Aldo Bobadilla) me pide que haga lo mismo que venía mostrando en el Huila, siendo desequilibrante y ayudando a mis compañeros para el ataque”.

El jugador se refirió a ese vínculo que tiene el Atlético Huila, que últimamente aporta jugadores a equipos como Medellín. “Huila ha sido un equipo que surte mucho de jugadores para el fútbol colombiano e internacional. A mi me queda mostrar mis capacidades, ser importante para el equipo y aportar en el frente de ataque”.



Además, “Medellín es una plaza exigente, debemos tener cautela, con el pasar de los partidos hay que demostrar que llegamos para marcar diferencia y meternos en el cariño del hincha”.

Finalmente, habló sobre la Copa Libertadores y la motivación que tiene para jugar con la camiseta roja, en las canchas del continente. “La Copa Libertadores es un plus, jugar un torneo internacional es muy importante para nosotros. Desde ya, estamos enfocados en llegar a la fase de grupos”.









Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín