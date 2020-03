Exfigura de Cúcuta, en protesta de hinchas: 'No merecemos el maltrato'

Cúcuta Deportivo sumó un nuevo partido sin ganar en la Liga Betplay 2020 y eso aumentó la molestia de los hinchas, que a los malos manejos administrativos suman la inconformidad deportiva.

Precisamente este domingo, los aficionados se reunieron para protestar por la crisis y por la manera como maneja el club el polémico directivo José Augusto Cadena.



Y en la tarima estuvo una de las figruas del equipo en el pasado, el panameño Blas Pérez, quien se hizo presente para pedirle al presidente del club que de un paso al costado.



"Me voy feliz, me voy con el cariño de todos Uds los cucuteños que me apoyaron desde el día, de corazón quiero desearles lo mejor, que todo mejore y cambie, no nos merecemos este mal trato, los quiero mucho y me voy de esta linda ciudad con el corazón lleno de mucho amor, es recíproco. Y como lo dije: me llevo el amor del Cúcuta deportivo hasta cuando me muera", dijo en sus redes sociales.



En declaraciones al canal ATN Noticias, el exjugador comentó: «Me ha dolido la situación del equipo que no ha sido protagonista como debe ser, y más con esta hinchada, pero las cosas deben de cambiar", dijo.



Y en referencia a Cadena comentó: "Deje prosperar el equipo... Quiero desearles que todo mejore y cambie. No nos merecemos este maltrato".