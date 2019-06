Bocanegra apunta a un mejor semestre y elogia a Juan Carlos Osorio

Pese a haber enviado una carta donde no quería renovar su contrato con Atlético Nacional y tener avanzadas conversaciones con Monarcas Morelia de México, Daniel Bocanegra decidió seguir vestido de verde hasta junio de 2020 y apostarle a un nuevo proceso de la mano de Juan Carlos Osorio. El tolimense fue uno de los jugadores más destacados en el primer semestre del año, y para muchos hinchas su renovación cuenta como otro refuerzo para el equipo.

“Muchas cosas me motivaron a renovar con Nacional, principalmente el cariño que le tengo a esta institución, le tengo un gran aprecio. Contamos con grandes jugadores y esperamos sacarle un gran provecho a la llegada del profesor (Juan Carlos) Osorio. Ya lo tuve una vez, él fue quien me trajo acá y me da mucho gusto que me vuelva a dirigir. La parte dirigencial hizo un gran esfuerzo para permanecer aquí. Espero seguir aportándole todo lo que sé al equipo y que sigamos cosechando más triunfos”, comentó Bocanegra.



Al lado de Alexis Henríquez, son los sobrevivientes del primer ciclo de Osorio en Nacional, saben qué quiere el técnico y para dónde va en esta nueva etapa con el equipo ‘verdolaga’. Bocanegra se lo toma con calma, pero con intensidad. Además de lateral y central por derecha, el ‘míster’ lo quiere también como volante, un puesto que también conoce. “Estoy dispuesto a jugar en cualquier posición que me requiera el cuerpo técnico, me preparo de la mejor manera y lo más importante es aportarle al equipo en donde crean que me necesiten”, indicó el jugador tolimense.



“Con Alexis (Henríquez) estamos desde el proceso anterior cuando el ‘profe’ Osorio nos dirigió. Sabemos de su trabajo, esperamos brindarle un gran apoyo a los nuevos compañeros, que se integren rápidamente al grupo y queremos que explote todo su potencial”, añadió Daniel.



Sobre la pretemporada, Bocanegra sabe que es exigente, pero también es la base para una buena competencia. “Debemos cuidarnos mucho, ser más atletas, el ‘profe’ Osorio viene con nuevas ideas para ponerlas en práctica, con el pasar del tiempo esperamos mejorar y que las cosas nos salga muy bien”, precisó.



Con 246 partidos jugados y 10 títulos alcanzados con Nacional, Bocanegra va por más, quiere seguir escribiendo historia con el equipo y qué mejor, al lado de un viejo conocido.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín