Braghieri extrañaba el Atanasio: ‘Espero que sea un gran reencuentro’

Con la misión de ser protagonistas en la Liga y la Copa Suramericana, Atlético Nacional ultima detalles para el partido del próximo domingo contra Deportivo Pereira, en el comienzo del año deportivo para los ‘verdolagas’, esta vez en la Liga I-2020.



Uno de los jugadores más expectantes por este nuevo comienzo es Diego Braghieri. Con el prestigio en juego y la responsabilidad de ser el reemplazante de Alexis Henríquez, el argentino, quien fue el mejor central de América en el 2017, cuenta con las ilusiones renovadas y la actitud para brillar con los ‘verdolagas’.



“Hemos tenido el tiempo suficiente para entender lo que quiere el técnico y ahora viene lo mejor, debemos comenzar la Liga con el pie derecho, sacando una victoria que nos permita arrancar desde los primeros lugares”, expresó el ex Lanús, quien tuvo un paso de un año por Xolos de Tijuana.

“Venimos trabajando muy bien, poco a poco vamos encontrando nuestro juego. Contra Corinthians y Palmeiras fueron partidos muy difíciles y nos sirvieron para saber cómo van a ser los partidos internacionales”, agregó.



Sobre el trabajo que viene adelantando con Nacional, Braghieri señaló que “como defensor, me duele mucho cuando nos marcan. Debemos estar muy sólidos, sacando el arco en cero y tratando de buscar el arco contrario”.



En cuanto a la labor de enseñarle a sus compañeros más jóvenes, el argentino precisó que “desde mi lugar, trato de ayudar y aprenderle a los compañeros que van iniciando. Ellos me enseñan y yo también lo hago. Estamos armando un grupo muy unido, que nos permita alcanzar la victoria”.

Analizando al Deportivo Pereira, equipo recién ascendido, pero con mucha historia en el fútbol colombiano, Braghieri comentó que “todos son rivales duros, Pereira no será la excepción y seguramente buscarán el contraataque. Nosotros debemos estar concentrados, con mucha movilidad y la paciencia para encontrar los espacios que podamos atacarlos”.



Además, “la idea es sumar mucha gente en ataque, no nos podemos meter atrás, es importante saber ser ofensivos y no permitir espacios en defensa”.



Finalmente, proyectó cómo será el regreso al Atanasio, donde tuvo la alegría de ganar la Copa Colombia y tres amargos recuerdos como la eliminación en la Copa Libertadores a manos de Atlético Tucumán, la Superliga y la Liga perdidas frente a Millonarios y Deportes Tolima. “Tengo muchas ganas de volver al Atanasio, aquí me llevé un campeonato. Espero que sea un gran reencuentro, con el apoyo de nuestra gente y nosotros debemos dejarlo todo en la cancha”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín