Bryan Castrillón, revelación del DIM que quiere brillar esta temporada

Las lesiones y un bajón en su nivel, han opacado a Bryan Castrillón quien se ha estado perfilando como una de las ‘joyas’ que tiene Independiente Medellín. Frente a Junior, Bryan tuvo los primeros minutos este semestre y confía que lleguen más, de la mano con buenas actuaciones y siendo solidario para su equipo.



“Fue una alegría volver estar, en los entrenamientos demostré porqué podía jugar, espero que con estos minutos de juego que tuve, haya impresionado al técnico. Mis compañeros me dan confianza, me dan la tranquilidad para seguir trabajando”, destacó Castrillón.



Sobre el partido anterior contra Junior, el jugador antioqueño señaló que “el equipo estuvo bien, lo intentamos, lo luchamos, pero Junior se tiró atrás, tuvo una oportunidad y la metieron. Pero seguiremos luchando e intentando para lo que viene”.



En cuanto a lo que le pidió Alexis Mendoza al ingresar en la cancha por su compañero Mauricio Cortés, Bryan indicó que “el ‘profe’ (Alexis Mendoza) me recalcó que debiera ganar el fondo, hay que ser inteligentes y efectivos en los centros, saber cuándo encarar y cuando asociarse”. Además, fue autocrítico y sabe que puede dar más. “Debo encarar más, con más carácter, pero creo que eso lo darán a medida que avancen los partidos”.







Pensando en lo que viene, el próximo sábado contra Unión Magdalena en Santa Marta, Castrillón precisó que “se viene Unión Magdalena, un equipo bueno en una plaza muy difícil. Tenemos una semana larga para trabajar y prepararnos. No les han salido los resultados, pero nosotros debemos tomar nuestras precauciones”.



Finalmente, se refirió al tema climático que deberán afrontar en el estadio Sierra Nevada. “Sabemos el calor que hace en Santa Marta, pero nos hemos preparado muy bien en la pretemporada para estar bien físicamente y rendir en los partidos”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín