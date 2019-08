Un clásico para levantar: Bucaramanga y Cúcuta se vuelven a encontrar

Atlético Bucaramanga recibe este domingo, a las 8:00 p.m., la visita de Cúcuta Deportivo en el clásico del oriente colombiano referente a la fecha 5 de la Liga II–2019. El onceno leopardo, buscará ganar en su propia casa y despejar las dudas referentes al mal comienzo en el campeonato colombiano.



Una semana corta, para el conjunto auriverde que se mantuvo en competencia los días lunes y jueves disputando compromisos de Liga y Copa respectivamente, en condición de visitante. En este orden de ideas, solamente una práctica de fútbol realizó el equipo leopardo con miras a preparar el clásico frente al onceno motilón.



“Es una bonita oportunidad en nuestra casa de lograr un resultado positivo. El fútbol te quita y te da y eso es lo bonito. Siempre será importante ganar un clásico y hemos trabajado para conseguirlo”, expresó el volante santandereano Sherman Cárdenas.



Atlético Bucaramanga no gana en liga hace diez jornadas, la última vez lo consiguió en condición de local, frente a Santa Fe dos por uno, con dos anotaciones de Maximiliano Núñez, este es un dato importante, en el sentido en que el equipo se olvidó de ganar y por el momento buscará recobrar su memoria futbolística y lograr los tres puntos en su estadio.



“Tenemos que jugarnos todo en el clásico, sabemos que los resultados no nos han acompañado y se trabaja cada día para lograr alcanzar un mejor ritmo de competencia. Se buscan alternativas que nos permitan tener una mayor dinámica y poder convertir goles para ganar”, expresó el director técnico de Atlético Bucaramanga Hernán Torres.



Ahora bien, al parecer los jugadores Sherman Cárdenas y Elkin Blanco que se encontraban resentidos, ya se encuentran a disposición del cuerpo técnico y serían tenidos en cuenta para la disputa del clásico regional.



Cúcuta vive de manera especial el clásico del oriente



La discreta presentación en casa frente a Once Caldas, hizo que la semana del elenco motilón estuviera enmarcada por la exigencia y las repeticiones en cada uno de los entrenamientos. La intención es poder tener un equipo que se defienda con el balón, ponga condiciones y no se deje someter por el ritmo rival, como sucedió la fecha anterior. Mauricio Duarte cumplirá su segunda jornada de suspensión y seguirá siendo el gran ausente de la nómina de Garabello.



“Estamos mentalizados en que se hace necesario mejorar el rendimiento individual y colectivo para lograr ser el equipo solvente y contundente que necesitamos para sumar. Se han hecho cosas buenas, pero también se han cometido errores y no podemos dar ventajas, menos en la situación que nos encontramos en la tabla del promedio. El clásico indudablemente es un partido lindo que esperamos ganar para alegría de nuestra hinchada”, dijo Diego Chica, experimentado volante de marca.



Tener una referencia constante sobre Sherman Cardenas y Jhon Pérez fue uno de los aspectos que trabajó Cúcuta Deportivo, teniendo en cuenta que sobre ellos recae la generación de fútbol ofensivo del equipo leopardo. En la zona posterior se insistió en la necesidad de jugar con la intención del rival y anticipar siempre los lanzamientos de costado, para evitar centros al área. Luis Miranda y Ever Valencia, quienes regresaron de microciclo con la selección Colombia Sub 23, estarían en la convocatoria, Miranda como titular y Valencia como alternativa.



“El grupo de jugadores está preparándose física y mentalmente para este partido, donde la intención es traernos los tres puntos, para darle alegría y tranquilidad a toda nuestra afición que nos respalda. Queremos ganar el clásico en Bucaramanga porque entendemos lo que significa y necesitamos reencontrarnos con un buen triunfo”, puntualizó Pablo Garabello, estratega del Cúcuta Deportivo.



Alineaciones probables



Atlético Bucaramanga: Cristian Vargas; Harold Gómez, Anderson Angulo, Camilo Mancilla, Marvin Vallecilla; Cesar Quintero, Alejandro Bernal, Elkin Blanco, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas; Carlos Ibarguen.

D.T.: Hernán Torres.



Cúcuta: Juan Camilo Chaverra; Henry Obando, David Achucarro, Javier López, Diego Sánchez; Diego Chica, Harrinson Mancilla, Daniel Restrepo, Luis Miranda, Matías Pérez; Jonathan Agudelo.

D.T.: Pablo Garabello



Árbitro: Edwin Ferney Trujillo.

Estadio: Alfonso López (Bucaramanga)

Hora: 8:00 p.m.

TV: Win Sports



Por JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo Bucaramanga.



Diego Clavijo

Para EL TIEMPO

Cúcuta