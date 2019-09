Envigado, con D.T. español, quiere cortar su mala racha en Bucaramanga

Atlético Bucaramanga recibirá este sábado, a partir de las 6 p.m., la visita del Envigado en la fecha 13 de la Liga II-2019. El equipo ‘leopardo’ necesita los tres puntos para estar más cerca de ingresar al grupo de los ocho mejores, mientras que el cuadro antioqueño tratará de cortar una racha de siete partidos sin ganar y esa será la misión del nuevo cuerpo técnico que encabeza el español José Arastey, quien venía desempeñándose como entrenador del equipo envigadeño sub-20.

El Bucaramanga, que viene de empatarle al América en Cali, no tendrá cambios en su nómina respecto a la que jugó ese encuentro en el Pascual Guerrero y buscará superar su principal falencia en este semestre: la falta de gol.



“Tenemos la confianza en el grupo y esperamos jugar un partido de la mejor forma, ya que necesitamos los tres puntos para seguir en camino con posibilidad de clasificar dentro de los ocho. Envigado es un equipo que combina experiencia con juventud y eso es importante en el fútbol de hoy”, expresó el director técnico de Atlético Bucaramanga Sergio Novoa.

#ProfesionalMasculino / Lista la boletería para el partido vs Envigado este sábado. Alienta a nuestros leopardos y aprovecha de nuestra gran promoción 2x1. 💛💚 pic.twitter.com/9eUCK0duAg — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) September 25, 2019

El técnico español del Envigado, José Arastey estará acompañado por el asistente Andrés Orozco, ex defensor del Envigado. No hay un comunicado sobre el nuevo técnico en propiedad, aunque durante la semana sonó el nombre de Amaranto Perea, pero éste sostuvo que no puede adelantar ninguna información sobre el asunto.



En cuanto a la nómina, respecto a la que cayó 3-0 contra Santa Fe en la fecha anterior, volverá el arquero Ernesto Hernández a la titular, mientras que Santiago Jiménez se mantendrá como lateral derecho ante la lesión de su compañero Cristian Arrieta.



Arastey dijo que vio al grupo profesional muy dispuesto, que sintió un recibimiento positivo y que le pareció que hay buen ambiente para trabajar. “Tengo muy altas las expectativas, soy un técnico ambicioso, me siento fuerte y capacitado, soy consciente de que los entrenadores vivimos de resultados, pero como técnico interino quiero hacer lo mejor posible para quedarme. Vamos a trabajar duro para que crezca la hinchada de Envigado y disfruten con nuestro juego”, dijo.

Nuestro Director Tecnico Jose Arastey nos hablo sobre su nuevo cargo en La Cantera de Héroes 🧡⚽️ todas las declaraciones aquí 👉🏽👉🏾👉🏾 https://t.co/NKgcSQGbtE vía @YouTube — Envigado Futbol Club (@EnvigadoFC) September 26, 2019

Atlético Bucaramanga: Cristian Vargas, Efraín Navarro, Steve Makuka, Jonathan Ávila, Luis Mena, Elkin Blanco, Cesar Quintero, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas, Sergio Romero y Carlos Ibarguen.

D.T. (E): Sergio Novoa



Envigado: Ernesto Hernández; Santiago Jiménez, Francisco Báez, Humberto Mendoza y Luis Tipton; Jairo Palomino e Iván Rojas; Bruno Moreira, Yeison Guzmán y Alexis Zapata; Wilmar Jordán.

D.T. (E): José Arastey



Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alfonso López (Bucaramanga)

Árbitro: Jorge Guzmán

TV: Win Sports





Con información de



Julián Carreño

Para El Tiempo - Bucaramanga.



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo - Envigado