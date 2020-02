Bucaramanga por fin acabó con su 'condena': ganó 2-0 sobre Rionegro

Atlético Bucaramanga acabó con su mal inicio y por fin logró sumar de a tres puntos en la Liga I-2020. El conjunto leopardo ganó por 2-0 sobre Rionegro Águilas y mostró un buen juego.



El conjunto que ahora dirige Guillermo Sanguinetti, quien no estuvo en el banquillo en este juego, sumó tres puntos vitales en el Alfonso López, por la fecha 6. Johan Carbonero y Diego Herazo fueron los autores de los goles.

Desde muy temprano, Bucaramanga mostró una cara totalmente diferente y empezó pegando en los primeros minutos. Daniel Restrepo, al 6, remató desde afuera y Carlos Bejarano logró sacar el esférico.



De cabeza, al minuto 9, nuevamente Bejarano intercedió y logró atajar el remate que tuvo Brayan Castrillón. Bejarano empezaba a ser figura, pero no terminó como lo esperaba luego de recibir dos goles.



Al 32 llegó la satisfacción para los leopardos, que lograron anotar por medio de un remate desde afuera del área por Johan Carbonero, que por fin venció a Bejarano y anotó el 1-0 para el cuadro local.



Tres minutos después, al 35, Diego Herazo controló dentro del área y, como todo un '9', aguantó el balón, se volteó y sacó un letal remate que dejó al portero rival sin opciones de detener el balón.



La segunda mitad tuvo más faltas y juego fuerte que fútbol, pero Bucaramanga mantuvo su nivel durante todo el juego y era el que manejaba los hilos del encuentro.



Brayan Castrillón, atacante leopardo, era una de las fichas que había en la ofensiva y que así se hizo sentir, aunque no anotó. En la segunda mitad tuvo varios remates que pasaron cerca, mientras que otros fueron desviados por Bejarano, que tuvo una gran noche a pesar de que fue vencido en dos oportunidades.



Con estos tres puntos, Bucaramanga por fin ganó y se ilusiona tras la salida de su anterior técnico y la llegada de Guillermo Sanguinetti, que no ha tenido aún su debut.