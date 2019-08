Bucaramanga, a ganar en casa y sumar puntos contra un irregular Tolima

Atlético Bucaramanga recibe la visita de Tolima en la apertura de la fecha siete de la Liga II–2019. El onceno leopardo que atraviesa por una crisis de resultados y un ambiente de incertidumbre, espera ganar y sumar tres puntos en su casa para despejar dudas de cara al reciente campeonato.



Dos practicas realizadas a doble jornada durante un par de días, hicieron énfasis en encontrar alternativas tácticas que permitan observar un equipo sólido en defensa, con tenencia de balón, pero sobre todo con poder resolutivo en el último cuarto de cancha.



“Estamos listos para afrontar un partido en el que no hay mañana, Tolima es un buen equipo, que desafortunadamente no a traviesa por buen momento, como nosotros, pero esperamos volver a anotar y poder darle los tres puntos al equipo que tanto lo necesita”, expresó el delantero chileno Jean Paul Pineda.



Ahora bien, dentro de las principales novedades que tendrá el onceno leopardo para este partido se registra la ausencia del volante Elkin Blanco, quien fue expulsado en el partido con Petrolera y el regreso a la formación de Sergio Romero, quien cumplió fecha de sanción por su expulsión en el partido frente a Cúcuta Deportivo.



“Tenemos que confiar en nuestro trabajo, lo importante es que los delanteros ya hemos logrado anotar y esperamos seguir convirtiendo goles que son los que nos permiten ganar los partidos. Tolima es un equipo aplicado tácticamente, con buen dominio de balón, esperamos hacer respetar nuestra casa y ganar”, manifestó Romero.



Atlético Bucaramanga ocupa la casilla quince del campeonato con tan solo cinco puntos, rendimiento muy bajo que lo deja a solo 10 puntos del descenso, “fantasma” que por el momento comienza a rondar la institución santandereana.



Tolima por tres puntos para ascender en la tabla de posiciones

​

La convocatoria del argentino Guido Vadalá es la principal novedad del Deportes Tolima para encarar el partido en condición de visitante en Bucaramanga, una plaza que ha sido de buenos resultados para el Vinotinto y Oro en los últimos años.



El cuadro Pijao viene con un rendimiento irregular que lo tiene en el puesto 11 con 7 puntos, de ahí la necesidad de ganar ante un equipo necesitado como el dirigido por el tolimense Hernán Torres.



En su última visita al Alfonso López, Deportes Tolima se llevó la victoria con marcador de 0-2 con anotaciones de Marco Pérez.



El pasado sábado ante Once Caldas, se notó la falta de claridad en la gestión ofensiva y a pesar de la posesión del balón no se pudo llegar con peligro a la portería rival, por ello el técnico Alberto Gamero haría una variante en la linea de armado, ingresaría Anderson Plata y al banco iría el venezolano David Centeno.



Otro movimiento que podría darse es la llegada de Bernaldo Manzano a la zona de recuperación para reforzar el trabajo de marca y hacer contrapeso a los creativos bucaros que son de gran condición técnica, con esta modificación iría al banco Juan Pablo Nieto.



"Ellos tienen su necesidad, pero no podemos confiarnos, sabemos que nos pueden brindar espacio y ahí tenemos que ser contundentes ya que estamos manejando el balón y nos falta concretar y aprovechar la posesión" afirmó el defensor y capitán Julián Quiñones



Alineaciones probables:



Atlético Bucaramanga: Cristian Vargas; Harold Gómez, Steve Makuka, Camilo Mancilla, Marvin Vallecilla; Alejandro Bernal, Gabriel Gómez, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas; Sergio Romero y Jean Paul Pineda.

D.T.: Hernán Torres.



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Juan Guillermo Arboleda, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Danobis Banguero; Carlos Robles, Larry Vásquez, Anderson Plata, Juan Pablo Nieto, Alex Castro; Diego Valdés.

D.T.: Alberto Gamero



Hora: 4:00 p.m.

Lugar: estadio Alfonso López (Bucaramanga)

Árbitro: Jorge Andrés Guzmán.

TV: Win Sports



Por JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo Bucaramanga.



Guillermo González

Para El Tiempo