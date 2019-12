La guerra de cábalas: Guimaraes, Comesaña y sus camisas de la suerte

Llega la hora de la final América vs Atlético Junior, que definirá al campeón de la Liga II 2019, y en ningún bando se ahorran esfuerzos para luchar por la estrella.

La hora de las precauciones, los análisis y todo el tema futbolístico ya se adelantó y queda poco que discutir antes de entrar a la cancha. Por eso ahora los focos van a otro punto tal vez más trivial: el duelo de las camisas de la suerte de Alexandre Guimaraes y Julio Comesaña.



La de Guimaraes es gris, tiene cuello alto, cerrado y va suelta sobre el pantalón. Es esa la única característica que comparte con la de Comesaña, que es azul, tiene cuadros grandes y ha sido la que ha usado el DT en las dos finales que ha ganado Junior.



Al ser consultado por el origen de la ahora famosa camisa en Cali, el técnico, literalmente muerto de risa por la sugerencia de una cábala, explicaba en RCN Radio: "Con esa camisa en casa no hemos perdido... probablemente el siguiente domingo en casa si no confunde con el color del rival seguramente esté con ella... Es más, ya mandé pedir otra, pero no me ha llegado.", decía justo cuando América pasaba por un bache de malos resultados, un empate contra Rionegro que sucedía a la eliminación de la Copa a manos de Once Caldas y una aparatosa caída contra Medellín (4-1).



Un cuello tan alto, tan atípico para el clima en el Valle, lo llevó más allá en la explicación: " Se la compré con un amigo que trabaja con esto de moda, le conté que iba a clima caliente, la hizo y ahí está. Es cómoda y es fresca.. Ponerme una corbata sí que no...".



Comodidad y un origen muy 'internacional': "El cuello, don Tulio me dijo que era hindú pero no lo es, es chino, redondo", concluyó. Al saber que se iba poniendo de moda ese estilo entre los hinchas, el brasileño-costarricense simplemente dijo: "Yo la moda que quiero en Cali es ver al hincha de América contento con su equipo y todos de rojo".

La famosa camisa de Comesaña

Ha dirigido nueve veces a Atlético Junior, es el hombre que más cerca ha llevado al equipo de un título internacional (Copa Sudamericana) y se divierte como nadie cuando le dicen 'Pelo e burra'. Julio Comesaña es una institución en Junior y casi a esa misma altura está su camisa azul de cuadros grandes, la que usó en el título de 2018, de 2019... y seguramente este sábado, en el Pascual, en la búsqueda del triplete.



"Van a decir que no me compro ni una camisa (risas) (…) Hay cosas que representan mucho para uno. Cada uno tiene sus creencias. Yo la tengo ahí, a lo mejor algún día me la pongo”, dijo cuando fue campeón.



¿De dónde salió la prenda? “La camisa es de acá, de Medellín. La lavo con mucho cuidado para que no se dañe (risas)”, explicó, muy divertido, cuando clasificó a la final tras derrotar 2-3 a Nacional en el estadio Atanasio Girardot.



La prensa se le ha vuelto una necesidad. Tanto, que si no la tiene, su público la reclama: “Llegó un momento en el que todo el mundo me decía lo mismo: ‘¡no te pusiste la camisa!’ ”, recordó.



El duelo de las camisas de Guimaraes y Comesaña se vivió en el estadio Metropolitano de Barranquilla y quedó en tablas. ¿Quién dará la vuelta olímpica con ella? Este sábado, en el Pascual, una de ellas sobrevivirá y la otra podrá irse definitivamente al baúl de los recuerdos...