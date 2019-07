Abre y cierra afuera: el calendario del Tolima para la Liga II-2019

Luego de pelear hasta el último instante su paso a la final de la Liga I, en la que se quedó sin final por un gol en el desempate con el Junior, Deportes Tolima se alista, sin muchas caras nuevas, para enfrentar el campeonato del segundo semestre del fútbol colombiano. El técnico Alberto Gamero y su equipo tendrán un comienzo de alta exigencia, pues tendrán que visitar al campeón Junior en la primera jornada, en la segunda recibirán al América y tras visitar al Rionegro en la tercera fecha, tendrá que recibir al renovado Santa Fe.

Otras fechas importantes para tener en cuenta en el calendario del ’vinotinto y oro’ son la 13, del 29 de septiembre en la que visitará al Atlético Nacional, y la jornada 16, del 9 de octubre, en la que recibirá a Millonarios. Para la última jornada Tolima espera llegar clasificado, pues tendrá un duro encuentro contra el Medellín, en el Atanasio Girardot.



A continuación encontrará el calendario del Tolima para la Liga II-2019 advirtiendo que está sujeto a cambios de última hora por parte de la Dimayor.





Fecha 1- sábado 13 de julio de 2019

Junior vs. Tolima

5:00 p.m.

TV: Canal RCN



Fecha 2- Julio 20

Tolima vs. América



Fecha 3- Julio 27

Rionegro vs. Tolima



Fecha 4- Agosto 3

Tolima vs. Santa Fe



Fecha 5- Agosto 10

Envigado vs. Tolima



Fecha 6- Agosto 17

Tolima vs. Once Caldas



Fecha 7- Agosto 21

Bucaramanga vs. Tolima



Fecha 8- Agosto 25

Tolima vs. Jaguares



Fecha 9- Septiembre 1

Huila vs. Tolima



Fecha 10-Septiembre 8

Tolima vs. Huila



Fecha 11-Septiembre 15

Unión Magdalena vs. Tolima



Fecha 12- Septiembre 22

Tolima vs. La Equidad



Fecha 13- Septiembre 29

Nacional vs. Tolima



Fecha 14- Octubre 2

Tolima vs. Deportivo Cali



Fecha 15- Octubre 6

Deportivo Pasto vs. Tolima



Fecha 16- Octubre 9

Tolima vs. Millonarios



Fecha 17- Octubre 13

Alianza Petrolera vs. Tolima



Fecha 18- Octubre 20

Tolima vs. Cúcuta



Fecha 19- Octubre 23

Tolima vs. Patriotas



Fecha 20- Noviembre 3

Medellín vs. Tolima