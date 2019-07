Atlético Nacional, a mostrar su jerarquía: así es su calendario

El fin de semana del 14 de julio, comenzará la Liga II-2019. Atlético Nacional de la mano de Juan Carlos Osorio, confía en mejorar la pobre imagen del primer semestre, donde apenas alcanzó a clasificar a los cuadrangulares semifinales. Su debut en el certamen será frente a Once Caldas, en el estadio Palogrande de Manizales.



De los 20 partidos, 11 los jugará en el Atanasio, de los cuales, recibirá a Millonarios en la fecha 9, Tolima en la fecha 13, Junior en la fecha 15 y los clásicos antioqueños contra el DIM en la octava fecha como local y en la décima como visitante. Por su parte, visitará a Deportivo Cali en la fecha 7, Deportivo Pasto en la 12, América en la 18 y en la última será contra Santa Fe en El Campín.



A continuación, el calendario completo del equipo ‘verdolaga’:



Fecha 1 julio 14 (domingo)



Once Caldas vs Nacional



Fecha 2 julio 21 (domingo)



Nacional vs Bucaramanga



Fecha 3 julio 28 (domingo)



Jaguares vs Nacional



Fecha 4 agosto 4 (domingo)



Nacional vs Atlético Huila



Fecha 5 agosto 11 (domingo)



La Equidad vs Nacional



Fecha 6 agosto 18 (domingo)



Nacional vs Unión Magdalena



Fecha 7 agosto 21 (miércoles)



Deportivo Cali vs Nacional



Fecha 8 agosto 25 (domingo)



Nacional vs DIM



Fecha 9 septiembre 1 (domingo)



Nacional vs Millonarios



Fecha 10 septiembre 8 (domingo)



DIM vs Nacional



Fecha 11 septiembre 15 (domingo)



Nacional vs Cúcuta Deportivo



Fecha 12 septiembre 22 (domingo)



Pasto vs Nacional



Fecha 13 septiembre 29 (domingo)



Nacional vs Tolima



Fecha 14 octubre 2 (miércoles)



Alianza Petrolera vs Nacional



Fecha 15 octubre 6 (domingo)



Nacional vs Junior



Fecha 16 octubre 9 (miércoles)



Patriotas FC vs Nacional



Fecha 17 octubre 13 (domingo)



Nacional vs Rionegro



Fecha 18 octubre 20 (domingo)



América vs Nacional



Fecha 19 octubre 23 (miércoles)



Nacional vs Envigado FC



Fecha 20 noviembre 3 (domingo)



Santa Fe vs Nacional



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín