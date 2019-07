Bucaramanga no quiere sufrir con el descenso y este será su calendario

Hernán Torres quiere revertir lo hecho por Bucaramanga durante el primer semestre de 2019, cuando el equipo leopardo no mostró argumentos para pelear por los primero lugares de la tabla de posiciones ni destacarse entre los protagonistas del fútbol colombiano.



Con base en ello, el estratega ibaguereño espera consolidar un equipo que se destaque en defensa y demostrar toda su experiencia en el certamen colombiano para que el equipo no tenga que sufrir a final de año con la tabla del descenso teniendo en cuenta los malos resultados.



Con base en ello este será el calendario que los dirigidos por Torres enfrentarán.



Fecha 1



16 de julio

Bucaramanga vs. Deportivo Cali

7:45 p.m.



Fecha 2



21/22 de julio

Atlético Nacional vs. Bucaramanga



Fecha 3



28/29 de julio

Bucaramanga vs. Millonarios



Fecha 4



4/5 de agosto

Deportivo Pasto vs. Bucaramanga



Fecha 5



11/12 de agosto

Bucaramanga vs. Cúcuta



Fecha 6



18/19 de agosto

Alianza Petrolera vs. Bucaramanga



Fecha 7



21/22 de agosto

Bucaramanga vs. Tolima



Fecha 8



25/26 de agosto

Patriotas vs. Bucaramanga



Fecha 9



1/2 de septiembre

Bucaramanga vs. Junior



Fecha 10



8/9 septiembre

Cucuta vs. Bucaramanga



Fecha 11



15/16 de septiembre

Bucaramanga vs. Rionegro



Fecha 12



22/23 de septiembre

América vs. Bucaramanga



Fecha 13



29/30 de septiembre

Bucaramanga vs. Envigado



Fecha 14



2/3 de octubre

Santa Fe vs. Bucaramanga



Fecha 15



6/7 de octubre

Bucaramanga vs. Medellín



Fecha 16



9/10 de octubre

Once Caldas vs. Bucaramanga



Fecha 17



13/14 de octubre

Huila vs. Bucaramanga



Fecha 18



20/21 de octubre

Bucaramanga vs. Jaguares



Fecha 19



23/24 de octubre

Unión Magdalena vs. Bucaramanga



Fecha 20



3/4 de noviembre

Bucaramanga vs. Equidad.